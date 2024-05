12-M | La campanya arriba a l'equador marcada per la reflexió de Sánchez i amb Illa liderant els sondejos

La campanya electoral de les catalanes arriba a l'equador marcada per la decisió del president del Govern central, Pedro Sánchez, de continuar en el càrrec després de reflexionar-hi durant 5 dies arran de la denúncia de Manos Limpias a la seva dona, i amb el candidat del PSC, Salvador Illa, liderant els sondejos per davant d'ERC i Junts.

De fet, Illa manté la primera posició en totes les enquestes publicades fins avui amb un marge de fins a 40-47 escons, mentre que la segona posició se la disputen el president de la Generalitat i candidat d'ERC, Pere Aragonès, i el de Junts+, Carles Puigdemont, que en alguns sondejos se situen en un empat tècnic.

La campanya, sacsejada

Tenint en compte la posició de sortida del socialista, la resta de candidats han posat sobre ell el focus de les crítiques, per la qual cosa Illa ha apel·lat al vot per tenir prou força per governar en solitari.

La carta de Sánchez en la qual anunciava que entrava en període de reflexió va sacsejar l'inici de la campanya, ja que el president va decidir cancel·lar la seva agenda, que incloïa l'obertura de la campanya a Sabadell i un acte diumenge passat a Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).

No obstant això, el líder del PSOE va irrompre aquest dijous en la campanya catalana a Sant Boi de Llobregat (Barcelona) "disposat" a mobilitzar el vot per Illa, en un pavelló que van omplir 2.000 persones, mentre que 1.000 més van seguir l'acte fora a través d'una gran pantalla.

Aragonès i Puigdemont

Aragonès ha reivindicat que el seu Govern ha revertit les retallades i que Catalunya ara té textualment més mestres, més metges i més mossos que mai, alhora que ha assenyalat els seus dos principals competidors, Illa i Puigdemont: "La proposta de Salvador Illa és més Moncloa i més Espanya. La de Carles Puigdemont és Carles Puigdemont".

El tercer en disputa, l'expresident Carles Puigdemont, ha fixat l'epicentre de la seva campanya a Argelers (França), a menys de 40 quilòmetres de la frontera, on projecta tornar per ser "restituït" com a president, alhora que defensa tornar a l'entesa amb les forces independentistes per continuar amb la defensa de la independència de Catalunya.

Garriga i Estrada

El candidat de Vox, Ignacio Garriga, acompanyat pel líder de la formació, Santiago Abascal, en un acte a Tarragona diumenge passat, sosté que PSC, ERC i Junts són "el mateix", i els culpa de les dades de delinqüència i de l'augment de la inseguretat i de malbaratar diners públics amb el procés independentista.

La número 1 de la CUP per Barcelona, Laia Estrada, ha centrat les seves intervencions a plantejar propostes per millorar els serveis públics, i ha instat en reiterades ocasions ERC, Junts i Comuns a arribar a acords en la pròxima legislatura, alhora que defensa la independència per "superar el règim del 78".

Albiach

La candidata dels Comuns Sumar, Jéssica Albiach, que s'ha centrat a Barcelona i la seva àrea metropolitana durant la primera meitat de la campanya, s'ha compromès a no pactar amb cap força de dretes després del 12M --exclou així Junts+, PP, Cs i Vox--, i ha defensat que la seva formació serà la garantia que no es duran a terme projectes com el Hard Rock, l'ampliació de l'aeroport i la B-40.

Per la seva banda, Carlos Carrizosa (Cs) demana el vot amb l'objectiu de la seva formació continuï tenint representació al Parlament: s'erigeixen com un partit que no depèn de Madrid i apel·la els votants del PSC que se senten "traïts" per l'aprovació de la llei d'amnistia.

Finalment, el candidat del PP, Alejandro Fernández, ha començat la campanya acompanyat de diferents líders populars com Alberto Núñez Feijóo, Cuca Gamarra i Alfonso Fernández Mañueco, i ha apostat per tirar Puigdemont i Sánchez "a la paperera de la Història".