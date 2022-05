Aquest dilluns ha tingut lloc una nova edició del Concurs de Cartells en el marc del Dia Mundial Sense Tabac. La guanyadora del millor cartell ha sigut la Mireia Giró i Juanola, estudiant de 3r d’ESO del Centre Escolar Empordà de Roses. El premi consta de 100 euros i de materials pedagògics pel centre en el qual està escolaritzada l’alumne, valorats en 300 euros. A més, també hi ha hagut dos accèssits, per import de 30 euros cada un, als cartells elaborats per les alumnes Sílvia Grau i Moreno, estudiant de 1r d’ESO de l’INS Vilafant, i per la Laia Campos i Aulet, estudiant de 3r d’ESO de l’INS Castelló d’Empúries.

El concurs, que ja arriba a la seva 21a edició, és el més antic de Catalunya pel que fa a campanyes antitabac, i compta enguany amb el lema “El tabac, una amenaça per al nostre medi ambient”. La consellera de Medi Ambient, Anna Palet, ha presidit l’acte. Palet ha remarcat la importància de dur a terme activitats com aquesta, i ha destacat que en els dibuixos ‘’no es parli només del tabac com a perjudicial per a la salut, sinó que també cal recordar que ho és pel medi ambient’’. La consellera, que ha fet l’entrega de premis, ha recordat que aquest any es compleixen 10 anys del gran incendi de l’Alt Empordà, i que va ser causat precisament per burilles de tabac. A més, Palet ha recordat que s’organitzaran actes commemoratius per tal de recordar a la població ‘’el gran dany que pot provocar una burilla’’.

El jurat ha estat composat per en Josep Maria Mora Vardeny, del Servei Educatiu de l’Alt Empordà, per la Meritxell Pomés i Juncosa, del Servei d’Intervenció Socioeducativa del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, i per l’Antoni Duran i Vinyeta i l’Enric Marcos Peláez, del Programa Comarcal de Prevenció de Conductes Addictives.