Els pressupostos de la Generalitat per al 2024 destinen un total de 41,85 milions d'euros a l'Alt Empordà. Una de les inversions més destacades és la de 16 milions d'euros per a la plataforma d'assaig de l'eòlica marina al golf de Roses.

A banda, destaca la inversió d'1,3 milions d'euros per l'ampliació del CAP de l'Escala. De la mateixa manera, el pressupost destina 3,3 milions d'euros per remodelar l'estació de Vilamalla; 1,6 milions per restaurar les activitats extractives a Sant Mori; i 1,3 milions més per soterrar una línia elèctrica al Cap de Creus, la que s'estén des de la carretera de Cadaqués fins al Far.

Quatre grans eixos

Segons destaca el Govern, els comptes per a aquest 2024 incrementen la inversió en quatre grans eixos: salut, transport i mobilitat, actuacions mediambientals i recerca.

En aquest sentit, pel que fa a transport els comptes per al 2024 hi destinen 57,8 milions d'euros arreu de les comarques gironines (3,2 milions més que l'any passat). Una quantitat que tindrà un impacte a l'Alt Empordà, ja que, entre d'altres, permetrà millorar les línies d'autobús interurbà i reforçar les de Roses-Castelló d'Empúries-Figueres, de Palafrugell-Girona, Sant Feliu de Guíxols-Girona, Blanes-Tordera-Girona i Salt-Girona.

Per últim, en el marc del Programa d'Impuls a la Rehabilitació d'Edificis Públics (PIREP), al llarg de l'any 2024 es duran a terme obres de remodelació del Palau de l'Abat i la Sagristia del Monestir de Sant Pere de Rodes, del CAP Roses i de l'Institut Alexandre Deulofeu de Figueres.

178,6 MEUR a tota la vegueria de Girona

En total, a la vegueria de Girona la Generalitat preveu invertir 178,6 milions d'euros, un 14,1% més que l'any passat. També 10,2 milions a l'hospital Josep Trueta, dels quals 2 són per redactar el projecte del nou centre sanitari sobre el qual pivotarà el futur Campus de Salut. Els 8,2 milions restants permetran millorar el bloc quirúrgic, l'obstètric i les àrees d'oncologia i diagnòstic per a la imatge de l'actual hospital.

En total, la xifra destinada a la vegueria de Girona suposa un 9,1% de la inversió territorialitzable de la Generalitat per a tota Catalunya. Si es posa el focus per comarques i la inversió en habitant, n'hi ha tres de la vegueria que superen la mitjana catalana (de 248 euros). Són les del Ripollès (753 euros), l'Alt Empordà (286 euros) i el Gironès (254).

Un 50,8% més al Fons de Cooperació Local

Els nous comptes preveuen destinar 26,9 milions al Fons de Cooperació Local (un 50,8% més que l'any passat), 6,3 milions d'euros en bestretes per al Pla Únic d'Obres i Serveis (PUOSC); 32,82 milions al contracte programa de drets socials amb els governs locals (un 3,3% més) i 8 milions per a polítiques d'igualtat i feminismes amb els governs locals (un 35% més).

Addicionalment, es transferiran 47 milions a la Universitat de Girona (UdG), 1 milió a l'Associació Sèlvans, 818.000 euros a Bitó Produccions pel Festival Temporada Alta i 200.200 euros al Consorci de les Gavarres, entre d'altres. Per últim, el Govern també fa incís en l'impacte que els fons Next Generation han tingut a les comarques gironines (on les ajudes procedents d'Europa han arribat a gairebé 200 milions fins al gener del 2024).