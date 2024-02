Aquest any, l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) de l’Escala implanta una nova manera de funcionar basada en la creació d’equips de professionals estables i especialitzats en malalties concretes, amb els objectius de reduir el temps d’espera per a tenir una hora de visita i millorar la qualitat i la seguretat en l’atenció. És de les primeres àrees bàsiques de Catalunya a posar en marxa aquesta forma de treballar, per tal d’adaptar-se al canvi demogràfic i social que s’està produint i que s’agreujarà en els propers anys: cada vegada la població és més envellida, la qual cosa vol dir que el pacient és més complex (té més malalties, moltes d’elles associades a l’edat) i amb més cronicitat (patologies cròniques: diabetis, hipertensió, etc. també associades a l’edat). En el cas de l’ABS l’Escala, un 37,3% de la població que atén és pacient crònic complex.

Aquesta reorganització s'aplica al CAP de l'Escala i als diferents consultoris locals que integren l'ABS l'Escala: Albons, l'Armentera, Bellcaire d'Empordà, Torroella de Fluvià, Sant Pere Pescador, Ventalló, Viladamat i Vilamacolum. Per tal de donar a conèixer aquest canvi a la població, en els últims mesos s'han dut a terme diferents accions informatives, com són notícies als mitjans locals de l'Escala i xerrades en diversos municipis de l'àrea bàsica.