La Generalitat impulsa un parc eòlic marí experimental a la badia de Roses que formarà part d'un laboratori flotant on també s'hi faran estudis ambientals. El projecte d'R+D+I, que posarà el focus en l'eòlica marina, s'ha batejat amb les sigles PLEMCAT (Plataforma en Energies Marines de Catalunya). Se situarà a una distància d'entre 16 i 24 quilòmetres de la costa i es preveu que sigui una realitat abans no acabi el 2025.

En una primera fase, permetrà assajar nous prototips d'aerogeneradors i veure'n l'impacte a l'ecosistema. En una segona fase, el PLEMCAT també s'enfocarà cap al mercat (amb una zona destinada a sistemes precomercials). El projecte es canalitza a través de l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC).

El Departament d'Acció Climàtica promou la creació d'aquesta plataforma d'investigació, que se situarà a la badia de Roses. PLEMCAT es concep com un laboratori d'assajos flotant per estudiar l'energia marina, posant especial incidència en l'eòlica. Permetrà investigar-ne la seva tecnologia, des dels prototipus d'aerogeneradors fins a la seva entrada al mercat, i també portarà a terme estudis mediambientals, climàtics i de biodiversitat.

El projecte es canalitza a través de l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC), que està comptant amb el suport tècnic de l’Institut Català d’Energia (ICAEN). La plataforma PLEMCAT disposarà de diferents zones per dur a terme diversos tipus d’activitats, tot cobrint les activitats de R+D+i des del laboratori fins a mercat.

Una primera zona es destinarà a l’avaluació de materials, components i sistemes per analitzar el comportament en condicions reals marines, i també permetrà fer-hi altres activitats de R+D+i. Una segona zona estarà dissenyada per a l’assaig de prototips de tecnologies de generació d’energia marina. Finalment, per promoure la innovació industrial, hi haurà una zona de validació de tecnologies precomercials de generació eòlica o d’altres energies marines.

"Amb aquest equipament, es pretén facilitar i promoure la investigació en totes les fases del desenvolupament d’un sistema d’energia eòlica marina flotant i d’altres tecnologies energètiques renovables en el medi marí, i també la formació d’investigadors i professionals vinculats a aquests àmbits", destaca Acció Climàtica. Això inclou tant el desenvolupament de models de simulació avançats, el monitoratge avançat, control, operació i manteniment a través de vehicles operats remotament, i el disseny de nous sistemes de fixació i flotadors.

Al mateix temps, la plataforma estarà capacitada per elaborar estudis ambientals vinculats a la interacció d’aquest tipus d’infraestructures amb l’entorn marí i també per esdevenir un observatori del canvi climàtic i de l’evolució de la biodiversitat a la mar Mediterrània.

En dues fases

La proposta ubica PLEMCAT al golf de Roses, a una distància d’entre 16 i 24 quilòmetres de la costa, i que l’activitat s’iniciï abans de finals de l’any 2025. El projecte es desenvoluparà en dues fases. La primera fase estarà centrada en tota l’activitat vinculada amb els assajos de prototips, components i altres actuacions de R+D+i, mentre que en una segona fase s’habilitarà la zona destinada a sistemes precomercials.

Per donar el tret de sortida al projecte, l’IREC ha obert el termini per rebre manifestacions d’interès en utilitzar les capacitats i serveis de la Plataforma d’R+D+I en Energies Marines de Catalunya (PLEMCAT). Les institucions i empreses interessades en ser usuàries de les capacitats de la plataforma poden adreçar-se a l'espai web que l'IREC ha habilitat específicament i enviar-hi les seves propostes.

A més de comptar amb l’impuls i el suport del Departament d’Acció Climàtica, el projecte optarà a la convocatòria RENMARINAS DEMOS del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Energies renovables

Més enllà del PLEMCAT, la Generalitat també està finançant i donant suport a l’IREC per tirar endavant la plataforma PRIMA, amb seu a Gurb (Osona). Serà un centre d’assaig i demostració en entorns reals de tecnologies energètiques i de noves solucions i productes en la fase prèvia a la seva introducció a mercat.

PRIMA, que ja està en fase de construcció, serà una plataforma d’integració d’energies renovables i emmagatzematge formada per diferents plantes pilot d’escala industrial, en les quals es podrà experimentar i validar projectes de manera compartida entre diferents agents del sector. Els àmbits tecnològics de les plantes pilot seran els sistemes d’hidrogen; l’electrificació i flexibilitat; les energies renovables i l’emmagatzematge; l’energia tèrmica; l’eficiència energètica; la mobilitat sostenible, i la bioenergia.