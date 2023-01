La vicepresidenta tercera del govern espanyol i ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, ha explicat que l'executiu aprovarà "aviat" el Pla d'Ordenació de l'Espai Marítim (POEM) que inclou el golf de Roses com a zona per al desenvolupament de l'eòlica marina. En una entrevista a TV3 aquest dimarts al matí, Ribera ha remarcat que això no implica una "autorització automàtica" dels projectes per instal·lar-hi parcs eòlics. "Un cop delimitat on pot tenir lloc aquesta activitat, cal analitzar el projecte concret i veure fins a quin punt s'estan integrant bé totes les cauteles des del punt de vista ambiental i de coexistència amb altres activitats", ha dit.

Ribera ha subratllat que un cop aprovat el POEM, alguns d'aquests espais -un d'ells al golf de Roses- "aniran sortint a concurs perquè les companyies presentin les seves propostes" i que caldrà valorar-les. "Encara quedarà aquest camí al davant", ha apuntat. "Després treballarem la concreció, fins on, quan i com pot haver-hi un desenvolupament", ha insistit. La vicepresidenta tercera ha defensat que el Ministeri de Transició Ecològica ha procurat ser "molt curós" en l'avaluació dels espais on instal·lar parcs eòlics marins pel que fa a l'impacte ambiental i ha argumentat que, en el cas del golf de Roses, s'hi ha sumat que sigui un espai limítrof amb França. Ribera ha dit que el fet d'haver treballat amb el "màxim diàleg" i "cura" ha fet que s'hagi trigat "més del que seria normal".