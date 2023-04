La Junta Local de Govern de l'Ajuntament de l'Escala ja ha donat el permís d'obres per tal que la Generalitat pugui iniciar l'ampliació del Centre d'Assistència Primària.

L'Ajuntament de l'Escala ja va cedir fa més de quatre anys un terreny de més de 600 metres quadrats al costat de l'actual edifici del CAP per tal de fer possible aquesta ampliació, la qual consta al pressupost de la Generalitat d'aquest any. Ara, la Junta de Govern ha donat ja el permís corresponent per poder iniciar els treballs i en el ple d'aquest dilluns està previst que s'aprovi declarar aquestes obres d’especial interès i d’utilitat municipal, cosa que les eximeix del pagament de l'impost de construccions.

L'ampliació del CAP, que passarà de tenir uns 1000 metres a tenir-ne 1500, permetrà incrementar la qualitat i el comfort del servei, amb nous consultoris i la potenciació de nous perfils professionals (dietistes-nutricionistes, higienistes, fisioterapeutes, odontòlegs, treballadors socials, referents de benestar emocional).

La Generalitat ha previst una inversió d'aproximadament 1,2 milions d'euros.

L'Àrea Bàsica de Salut de l'Escala dóna atenció a l'Escala, Albons, l'Armentera, Bellcaire d'Empordà, Sant Pere Pescador, Ventalló, Viladamat i Vilamacolum.