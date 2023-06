La DO Empordà ha venut més de 6 milions d'ampolles durant el 2022, un 3% més que l'any anterior. Es tracta de la primera vegada que la denominació d'origen supera aquesta barrera, després que el 2021 arribés a 5,8 milions. El mercat gironí segueix essent el principal consumidor de la DO Empordà, amb el 50% de les vendes. Per altra banda, les vendes a la resta de Catalunya també han crescut i han passat del 20% del 2021 al 23,4% el 2022. L'augment es concentra a les comarques de Barcelona, on el consell regulador de la DO i els cellers empordanesos han focalitzat les accions comercials per donar a conèixer els vins gironins. Les exportacions han baixat del 8 al 6,6%, que suposa 383.146 ampolles.

Les vendes directes des del celler han estat el 16,2% de les més de 6 milions d'ampolles distribuïdes al llarg del 2022 i les vendes a la resta de l'Estat han suposat un 3,4% del negoci registrat. Pel que fa a les exportacions, els principals mercats han estat Suïssa, Alemanya, Estats Units, Bèlgica, Xina, Països Baixos, França i Regne Unit. Per tipologia de vi, el negre continua com a la varietat que més triomfa de la DO Empordà, amb 3,4 milions d'ampolles. En segon lloc hi ha els vins blancs (1,7 milions d'ampolles) i els rosats es queden en tercera posició, amb 642.425 ampolles. La denominació també ha venut 99.088 ampolles de vins dolços.