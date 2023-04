Els consells reguladors de les denominacions d’origen catalanes han entrat en període electoral. La recent publicació en el DOGC de l’ordre de 15 de març que convoca la renovació de les vocalies d’aquestes entitats afecta de ple la de l’Empordà, on hi ha un dels onze territoris amb DO. L’elecció de les vocalies comportarà, també, la renovació de les presidències dels consells. L’actual president de la DO Empordà, Xavier Albertí, ja va fer saber temps enrere, als seus companys de junta i als representants dels cellers, que no tenia intenció de repetir, amb la qual cosa tancarà una etapa de vuit anys al capdavant de l’entitat.

Xavier Albertí va substituir en el càrrec a Josep Blanch, el 2015. Fill de Cassà de la Selva, pertany a una família vinculada amb la indústria del suro i és propietari del celler vinyes dels Aspres de Cantallops. Abans d’accedir a la presidència, va ser vocal del Consell Regulador durant deu anys. «Tocava prendre aquesta decisió, una presidència de vuit anys és suficient, no ens hem d’eternitzar en els càrrecs», manifesta Albertí. Durant el seu mandat, la DO Empordà ha procurat incentivar la feina d’equip, consolidar l’enoturisme, potenciar les varietats autòctones, la investigació amb la beca Puig Vayreda i la imatge de marca. També es va estrenar la nova seu de la plaça del Sol, cedida per l’Ajuntament de Figueres. Les candidatures acceptades per a les vocalies es proclamaran entre el 22 de maig i el 5 de juny. Els nous components dels consells seran els responsables d’escollir la persona que ocuparà la presidència durant quatre anys. En cas que hi hagi una sola candidatura, aquesta es proclamarà la setmana del 12 de juny i, si n’hi ha més d’una, passarà a la del 26 de juny.