«L’enoturisme a l’Alt Empordà ha crescut en creativitat». Aquest és el titular que li agradaria escriure a Maria Baró, responsable del projecte enoturístic del Celler Perelada, si d’aquí a un any es tornés a fer una jornada sobre l’estat de l’enoturisme a la comarca com la celebrada aquest dilluns a Peralada. El flamant mascaró de proa del turisme vinícola a l’Alt Empordà, l’espectacular celler del Grup Peralada inaugurat fa tot just un any, va ser l’escenari de la posada en comú dels diferents actors del sector. Primer amb una taula rodona amb Baró, Xavier Albertí (president del Consell Regulador de la DO Empordà), Pep Amiel (president de La Cuina del Vent) i Agustí Badosa (vicepresident del Consell Comarcal). I, tot seguit, amb una conferència d’Adela Pereira –Enoturisme rendible: com captar i fidelitzar visitants– on aquesta especialista en màrqueting del món del vi va explicar diferents estratègies per «monetaritzar» les apostes d’enoturisme dels cellers.

A la taula rodona, i la conferència, una idea compartida: l’enoturisme a l’Empordà no ha d’obsessionar-se a créixer en quantitat, que ja ho està fent, sinó en qualitat i en allò que Pereira defineix «com les singularitats que et fan diferent». «No es poden continuar fent visites explicant com es fa el vi, perquè a tot arreu es fa més o menys igual, s’ha de mostrar als visitants els nostres valors, la nostra identitat pròpia, perquè es tracta de fidelitzar els visitants, d’establir-hi un vincle». La jornada Descobrint els nous reptes de l’enoturisme ha estat impulsada per Prensa Ibérica, Setmanari de l’Alt Empordà i Celler Perelada, amb la complicitat de la Generalitat de Catalunya, el Consell Regulador de la Denominació d’Origen Empordà, La Cuina del Vent i l’Associació d’Hostaleria de l’Alt Empordà.

Els cellers de la DO Empordà van tancar el 2022 amb, de llarg, les millors xifres de visitants de la seva història. Més de 80.000. Un salt endavant que, a criteri de Xavier Alberti, encara no pot ser considera una «eclosió» perquè «tot just estem a les beceroles del que pot arribar a ser l’enoturisme en una terra amb un potencial molt elevat com la nostra». El president del Consell Regulador de la DO va subratllar dos factors claus per aquest salt de l’enoturisme a l’Empordà: «El final de la pandèmia i la inauguració del nou celler a Peralada» i, en el marc d de la jornada, va demanar fer una reflexió cap a on es vol anar en els deu anys vinents i va insistir en la necessitat de créixer «a poc a poc».

Amb una àmplia experiència en el món de l’enoturisme, treballant per a Freixenet al Penedès i a Mèxic, Maria Baró dirigeix l’aposta turística del Grup Peralada amb els nous cellers dissenyats per RCR Arquitectes. Unes instal·lacions que tothom té clar que estan marcant un punt d’inflexió en l’enoturisme a l’Alt Empordà. Un «artefacte turístic», en definició d’Adela Pereira, en la línia d’alguns grans cellers icònics a La Rioja. Des del Grup Peralada, però, tenen clar que els nous cellers no s’ompliran d’autobusos de turistes. «No és el model que tenim pensat per a Peralada, les visites són, com a màxim de 15 persones, i la idea de sostenibilitat i de créixer en termes que van més enllà de la quantitat és molt clara», va detallar Maria Baró que va insistir en la necessitat de treballar sempre en col·laboració amb la resta de cellers i actors del món vinícola, gastronòmic i turístic del territori.

Des dels seus respectius punts de vista, el del món de la restauració i els de les administracions públiques, Pep Amiel i Agustí Badosa es van afegir a aquest argumentari de pair bé el creixement de l’enoturisme a l’Alt Empordà. «En el Vivid teníem l’oportunitat de fer esmorzars de forquilla de 30, 40 o 50 persones, i vam optar pel model de 30 perquè amb menys gent el servei és millor, el menjar és millor, el client quedar més satisfet...», va argumentar el restaurador i president de La cuina del vent.