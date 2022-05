El president Aragonès considera el nou celler de Peralada "emblema" del sector

El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, ha inaugurat, aquest dijous a la tarda, el nou celler del Grup Peralada dissenyat pel taller RCR Arquitectura. Durant la seva estada a la nova instal·lació, ha pogut constatar la magnitud d'un projecte que ha costat més de 40 milions d'euros i del qual ha dit que és "un emblema de la força transformadora del sector". Acompanyat pels tres germans Suqué Mateu, Miquel, Isabel i Javier, i per la resta de l'equip que ha tirat endavant el projecte enològic, Aragonès ha visitat la nova instal·lació que s'obrirà al públic el pròxim 24 de juny i que té entre els seus principals objectius elevar el nivell de qualitat dels vins del celler i ajudar a potenciar tota la DO Empordà.

El president de la Generalitat ha lloat "el compromís continu amb el territori" dels propietaris del Grup Peralada i per la seva recerca "no només de l'excel·lència, sinó també de la singularitat", a més de treballar amb objectius que serveixen "per a pensar en gran".

Javier Suqué, president del Celler, i Rafael Aranda, en representació de RCR, han explicat el procés de creació del nou edifici partint de la construcció de l'antiga granja construïda el 1941 seguint un projecte d'Adolf Florensa. "Estem orgullosos d'haver aconseguit els nostres objectius, sorgits vint anys enrere. Tenim el primer celler d'Europa amb el segell Leed Gold amb una clara aposta per la sostenibilitat".

L'acte inaugural ha comptat amb la presència del president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer; la presidenta del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, Sònia Martínez; la delegada del Govern català, Laia Canyigueral; el subdelegat del Govern espanyol, Albert Bramón; els alcaldes de Peralada i Figueres, Pere Torrent i Agnès Lladó respectivament i diferents representants del món econòmic, social i mediàtic del país. En nom de la DO Empordà hi ha assistit el president del Consell Regulador, Xavier Albertí, per al qual l'obertura d'aquest celler "té una importància enorme per a tot el sector".

Considerat com un dels més interessants del panorama vitivinícola europeu de l'última dècada, el nou celler de Perelada és el punt de trobada entre una proposta enològica d'avantguarda i un projecte consolidat en l'arquitectura de paisatge, la sostenibilitat, la integració en el territori i l'enoturisme de primer nivell.

El celler va començar a rebre la seva primera collita l'any 2020. "No està pensat per fer més volum de vi, sinó d'aconseguir més qualitat", ha explicat l'enòleg en cap, Delfí Sanahuja. L'enoturisme i les visites al nou celler evitaran la massificació en tot moment, ja que el recorregut pel seu interior i per la resta d'instal·lacions han estat concebudes per a gaudir de la descoberta de tot el procés enològic. "Busquem que sigui una visita qualitativa, amb un màxim de quinze persones. Volem experiències sensibles, no competir per ser el celler amb més visites", detalla Eugeni Llos, director de la instal·lació.