Peralada inaugura el nou celler d'RCR amb una inversió de 40 MEUR i l'objectiu d'ajudar a posicionar la DO Empordà al món

El Grup Peralada inaugura aquest dimarts el nou celler dissenyat per RCR Arquitectes amb una inversió de més de 40 milions d'euros (MEUR). El projecte, que es va començar a gestar fa 20 anys, aposta per la sostenibilitat amb uns instal·lacions integrades en el paisatge i vol ser un "llegat" per al municipi i la comarca, a més de posicionar els vins del grup i de la DO Empordà al món. El nou equipament, ubicat a l'antiga granja, permetrà augmentar la producció passant dels 1,9 milions d'ampolles actuals als 2,5 milions, tot i que la voluntat no és fer més vi sinó millorar-ne "la qualitat". "Nosaltres ja fem vins bons però l'objectiu és fer-ne d'excepcionals", el president del Grup Peralada, Javier Suqué. L'obertura definitiva a les visites i l'enoturisme és prevista per al 24 de juny.

Les instal·lacions elaborat els primers vins i aquest estiu arrencaran l'activitat enoturística.

Ha tardat dues dècades a fer-se una realitat però, finalment, el Grup Peralada estrena el nou celler, un projecte familiar que vol ser un "llegat vinícola, paisatgístic i cultural" per al territori. La idea va néixer de la voluntat d'integrar l'edifici de l'antiga granja del Castell, un edifici del 1941 d'Adolf Florensa, i malgrat la interrupció dels anys de la crisi, el projecte es va reprendre i, després de tres anys d'obres, aquest dimarts s'inaugura en presència del president de la Generalitat, Pere Aragonès. En total, s'hi han invertit més de 40 MEUR.

Les noves instal·lacions, de 18.200 metres quadrats, han estat dissenyades sota un concepte de sostenibilitat i integració al paisatge de la mà de l'equip d'RCR Arquitectes, guanyadors del premi Pritzker del 2017. El celler compta amb una estructura que es fon amb el paisatge. De fet, en la seva construcció s'han utilitzat un 25% de materials reciclats.

"No podíem haver trobat un lloc millor", assegura l'arquitecte Rafael Aranda. I és que, segons diu, l'espai "mereixia una intervenció arquitectònica silenciosa, atemporal i amb el menor impacte possible".

De fet, l'espai va ser reconegut l'any 2021 com el primer celler europeu a obtenir la qualificació LEED Gold, la certificació a nivell mundial més important en termes d'edificació sostenible concedida pel US Green Building Council.

Un edifici sostenible

Els fonaments del celler, a gran profunditat, permeten la interacció amb capes geotèrmiques. L'edifici disposa de 538 puntals a una profunditat d'entre 8 i 20 metres, 331 dels quals s'utilitzen com a intercanviadors tèrmics amb el terreny per tal de reduir el consum de calefacció, refrigeració i aigua calent sanitària, minimitzant d'aquesta manera el consum energètic, amb un estalvi de prop del 37%.

Des d'una visió integral del cicle de l'aigua, el seu consum es redueix tant dins de l'edifici, amb la combinació d'aixetes eficients i aigua pluvial, com també fora en utilitzar un sistema de reg eficient i aprofitar l'aigua de pluja per a les feines de jardineria. A més, el dipòsit d'acumulació d'aigua pluvial de 700 metres cúbics i la xarxa de drenatge que facilita la infiltració de l'aigua cap al subsòl dins de la pròpia parcel·la afavoreixen el cicle natural de l'aigua i redueixen la saturació del clavegueram i les depuradores.

L'edifici compta amb il·luminació de baix consum i afavoreix l'entrada i l'aprofitament de la llum natural a través de la coberta i mitjançant un sistema de gestió avançada. Així mateix, el 100% del consum elèctric és d'energia renovable certificada.

D'altra banda, el disseny arquitectònic ha estat concebut per reduir el consum energètic de l'edifici gràcies a un elevat nivell d'aïllament tèrmic. A l'espai dedicat a la criança del vi al celler, per exemple, es produeix l'efecte cova gràcies als avantatges climàtics generats per contactes de murs i solera amb el terreny.

La nau del celler s'adapta al terreny respectant el paisatge, tant a nivell formal com cromàtic i estètic i el disseny de la part exterior de la parcel·la maximitza els espais oberts d'ombra amb espècies vegetals pròpies del clima mediterrani. Aquestes zones verdes protegeixen de la calor, amb l'ajuda de la utilització de paviments exteriors de colors clars.

Aposta per l'enoturisme

Tot i que s'han inaugurat aquest dimarts, les instal·lacions elaborat els primers vins de l'anyada 2020-2021 i aquest estiu arrencaran l'activitat enoturística. De fet, la voluntat del nou espai és, a banda de la sostenibilitat, una aposta pel territori i la qualitat dels seus vins. Per això, tot i que les instal·lacions permetran augmentar la producció fins als 2,5 milions d'ampolles anuals, l'objectiu és fer vins de major qualitat i situar no només els vins del grup sinó també ajudar a la resta de cellers de la DO Empordà a situar-se al mapa mundial.

Un 'plus' per al territori

El president del grup, Javier Suqué, diu que es tracta d'un projecte de la família i d'un "llegat per a les següents generacions". "Creiem que donarà un plus de qualitat, generarà interès en la viticultura catalana i posarà la DO Empordà on toca perquè treballarem per tots els cellers atraient turisme de qualitat", insisteix Suqué.

Experiències 'úniques'

El celler oferirà experiències "úniques" en visites per a grups d'un màxim de 15 persones a un preu de 20 euros. També permetrà reservar-ne per a sessions reduïdes i fer un 'combinat' amb el Castell per 30 euros. El 'tour' començarà en unes sales on uns audiovisuals introduiran al visitant als diferents vins que elaboren i l'endinsarà en les diferents sales d'elaboració i criança.

Les instal·lacions compten també amb un petit laboratori d'investigació i un 'temple' destinat als vins de més prestigi del grup. El recorregut continua a la sala de tastos i acaba a la botiga, on els visitants podran adquirir productes i vins, entre el nou RCR que han elaborat com a homenatge a l'equip d'arquitectes. A més, s'ha obert un 'Wine Bar' amb capacitat per a unes 50 persones on s'oferirà una experiència gastronòmica amb 'tapes' inspirades en el 1923, l'any en què es va fundar el celler.