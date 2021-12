El procés d’inscripció a la segona edició del Concurs d’Aparadors Nadal a Figueres s’ha tancat amb un total de 48 establiments apuntats. La regidora de Comerç de l’Ajuntament de Figueres, Ester Marcos, es felicita que el nombre de participants hagi crescut en relació amb l’any passat. «Estem molt contents que aquest any hagi augmentat el número de participants, perquè entre tots ajuden a consolidar aquest concurs», ha dit la regidora, i ha afegit: «La decoració nadalenca, tant amb les llums dels carrers com amb les decoracions dels aparadors, ajuden a fer que la ciutat sigui més acollidora, i que comprar i viure a Figueres sigui molt més agradable. Per aquest motiu, no només hem de posar en valor tots aquells comerços que fan un esforç amb les seves decoracions, sinó que cal premiar-los».

Cadascun dels inscrits ha pogut triar entre cinc categories: l’aparador més figuerenc, el més original, el més sostenible, el més periodístic i el més amateur (handmade). Aquests cinc tenen una dotació econòmica de 500 euros i una campanya publicitària valorada en 300 euros al Setmanari de l’Alt Empordà. A més, entre tots els establiments participants en el concurs, es triarà el millor aparador nadalenc, que consta d’una dotació econòmica de 1.000 euros i una campanya publicitària valorada en 300 euros a l’Empordà. Aquest guardó és únic, el que vol dir que el guanyador no figurarà com a premiat en cap altra categoria. Des d’aquest dilluns, 13 de desembre, i fins al 6 de gener del 2022, els establiments participants poden tenir exposades les decoracions als seus aparadors. El jurat fa la visita als comerços abans de la finalització de la campanya de Nadal i el veredicte del jurat es farà públic el dimecres, 29 de desembre. El Concurs d’Aparadors Nadal a Figueres és una iniciativa dins la programació de Nadal del Setmanari de l’Alt Empordà i de l’Ajuntament de Figueres.