Mor l'escriptor Paul Auster als 77 anys

- L'escriptor nord-americà Paul Auster ha mort als 77 anys a Nova York. Auster va ser diagnosticat de càncer de pulmó a finals del 2022, tal i com va anunciar la seva esposa ara fa un any. Seix Barral, editors en castellà de l'autor, ha publicat un missatge a les xarxes lamentant profundament la mort de l'autor i expressant el seu condol a la família. L'escriptor va néixer el 3 de febrer de 1947 a Nova Jersey. Entre les seves obres més conegudes hi ha 'Trilogia de Nova York' amb 'Ciutat de Vidre' (1985), 'Fantasmes' (1986) i 'L'habitació tancada' (1986); o 'Leviatan' (1992). L'última obra publicada és 'Baumgartner'. El 2006 va rebre el Premi Príncep d'Astúries de les Lletres. També va escriure poesia, teatre i cine.