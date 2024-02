El cuiner i fundador del Bulli, Ferran Adrià, ha revelat que va optar per impulsar la universitat gastronòmica a Madrid –el Madrid Culinary Campus (MACC)- perquè a Barcelona "no la van acceptar". "Ho dic per primera vegada.... vaig proposar quatre o cinc vegades poder fer una universitat gastronòmica a Barcelona i no m'ho van acceptar perquè creien que no era important", ha assegurat Adrià al 'Via Lliure' de Rac1. "La MACC està situada a la Universitat Pontifícia de Comillas i l'he muntat amb Andoni Luis Aduriz, del restaurant Mugaritz", ha continuat el prestigiós cuiner, que també ha destapat que va renunciar a tenir un restaurant a l'estadi Santiago Bernabéu. "Vaig dir que no perquè el futbol i el Barça són sagrats", ha afirmat Adrià.

El Bulli reobre... com a museu En paral·lel, el fundador del Bulli ha anunciat que el proper 1 de maig tornarà a obrir al públic el Museu del Bulli, el Bulli1846. "És molt important per preservar el llegat del que va ser el restaurant, perquè d'aquí a 50 o 100 anys la gent pugui saber què era el Bulli", ha reflexionat en veu alta Adrià, que ha recordat que la Bullipedia és un altre dels molts projectes que té entre mans. "Serà la primera gran enciclopèdia sobre gastronomia, creativitat i innovació del món", ha puntualitzat el reconegut cuiner.