Empordà Turisme establirà la seva seu a l’entrada de l’Escala

L’Ajuntament de l’Escala ha sotmès a informació pública la cessió gratuïta del bé patrimonial municipal conegut amb el nom d’Oficina de Turisme Entrada Nord del municipi a l’Associació Empordà Turisme, l’associació d’empreses i entitats públiques que treballa per enfortir el sector turístic empordanès amb propostes basades en la qualitat, de manera que, a partir del dia 16 de maig, aquesta serà la seu de l’associació. «En aquesta nova etapa d’Empordà Turisme, ens hem marcat diversos objectius. Volem continuar sent el paraigua de comunicació i difusió de la destinació de la marca Empordà, ja que estem parlant de l’Alt i el Baix Empordà», explica l’actual president de l’associació, Xavi Camps, segons el qual «continuarem apostant per la sostenibilitat i en la defensa del nostre patrimoni cultural, social i gastronòmic». El dia 16 de maig, per tant, podran entrar en aquest espai, un cop hagi acabat el període d’exposició pública.

Empordà Turisme té diversos convenis signats entre els quals hi ha l’Associació d’Hostaleria, la DO Empordà o el Consorci Salines Bassegoda. «Entenem que el comerç és una part important del turisme», afegeix Camps, apuntant, també, que tenen una taula tècnica, on participen els tècnics turístics de l’Empordà i han creat el consell assessor, que està format per persones expertes del territori. «El turisme ha de ser totalment sostenible, des del punt de vista natural, social, mediambiental i econòmic», apunta Xavi Camps.

Aquesta oficina de turisme es troba situada al centre d’aquests dos Empordans i fa que tinguin més propers tots els municipis als quals pot interessar la promoció turística. «La nova estructura de treball amb la junta, la taula tècnica, el consell assessor i les comissions de treball podrà disposar d’aquest espai per poder executar el pla estratègic d’Empordà Turisme i ser un punt de trobada per tot l’estament turístic de l’Empordà», conclou Camps.

Nou projecte

Per la seva banda, Bele Gracia, la gerent de l’associació, manifesta que «durant tot l’any, Empordà Turisme inverteix molts diners perquè tots els socis tinguin una visibilitat pel patrimoni cultural, natural i econòmic de l’Empordà» i recorda que estan engegant un projecte que es diu La Gravalera, juntament amb ajuntaments de l’Empordà, amb un perfil de turista que no ve a l’estiu sinó que ve fora de temporada i té un nivell adquisitiu mitjà-alt. Gracia advoca perquè «l’Empordà sigui la primera de les comarques de Catalunya que tingui una ruta de Gravel marcada».

Belen Gracia, Carme Formatgé, Xavi Camps i Martí Guinart, davant de l’oficia. / Marc Testart

Per la seva banda, el regidor de Promoció Econòmica i Turística de l’Ajuntament de l’Escala, Martí Guinart, interpreta que «la voluntat d’Empordà Turisme és obrir-se al Baix Empordà i, fins ara, tenia l’oficina a Figueres. Serà més efectiu –afegeix Guinart– tenir un lloc de trobada al centre dels dos empordans que és l’Escala. Aquesta és una oficina que fa uns anys havia tingut moltíssims visitants, quan internet no es feia servir tant. Últimament, anàvem veient que anava perdent visitants. Així, ara, tindrem una oficina d’atenció i també de treball. No podem dir que l’oficina està cedida ara mateix, sinó que, si no hi ha al·legacions, la cessió es podrà fer».

D’aquesta manera, aquest punt proper a la carretera que va de Viladamat a l’Escala tindrà una doble funció, ja que podrà acollir la tasca d’oficina de turisme en època de temporada alta i, també, exercir com a seu de l’associació Empordà Turisme als mesos de tot l’any.

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà és un dels membres destacats de l’associació Empordà Turisme. L’actual vicepresident, Pere Casellas, ha volgut posar en valor que el Consell s’implicarà més en l’associació tant a escala econòmica com en potenciar l’entrada de tots els municipis de la comarca. Empordà Turisme el formen més de 400 socis entre ajuntaments, consell comarcals, allotjaments, activitats, comerç, cellers, artesans, guies, restaurants, parcs naturals i clubs nàutics.

Reactivar una oficina de turisme en hores baixes L’Escala té una Oficina de Turisme Central, oberta tot l’any, i una altra a l’entrada nord, oberta per Setmana Santa i del 15 de juny al 15 de setembre. A més, disposa de dos punts d’informació, un dins del Museu de l’Anxova i de la Sal i l’altre en el Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries oberts els dos mesos d’estiu. «Aquesta és una oficina que fa uns anys havia tingut moltíssims visitants, quan internet no es feia servir tant. Últimament, vèiem que anava perdent visitants. Així, ara, tindrem una oficina d’atenció i també de treball. No podem dir que l’oficina està cedida ara mateix, perquè encara s’han d’acabar d’exhaurir els tràmits administratius corresponents, però la cessió es farà», manifesta Guinart. D’aquesta manera, l’Ajuntament escalenc es posa en marxa per a reactivar aquest espai d’entrada al municipi, enllaçant alhora dues comarques que fins ara estaven mancades d’un nexe visible. Els turistes, tant a l’estiu com a l’hivern, comptaran amb un punt d’atenció per a realitzar activitats complementàries giravoltant tot l’Empordà. Al Baix Empordà, compten amb una oferta paral·lela a la de l’Alt, cosa que podria allargar les estades dels turistes al territori durant tot l’any.

