L'Escala aprova el projecte executiu de la reforma del passeig Lluís Albert

L'Ajuntament de l'Escala ha aprovat inicialment el projecte executiu de reforma del passeig Lluís Albert, document que permetria començar les obres de cara a la tardor-hivern. La remodelació inclou convertir l'antiga piscina del Voramar en un mirador públic.

Inicialment, el projecte estava plantejat executar-lo l’hivern de 2022, però es va posposar fins a la tardor de 2023, ja que s’havia de fer una modificació de planejament per poder tirar-lo endavant. En aquell moment, tot i que aquest tràmit ja havia procedit, tampoc es va engegar la reurbanització de la zona i es va aplaçar fins la tardor de 2024.

Millora del front marítim

La reforma del passeig Lluís Albert dona continuïtat i completa les dues fases anteriors de millora del front marítim del nucli antic i preveu una inversió d'uns dos milions d'euros, dels quals 0,6 milions compten amb una subvenció dels fons europeus Next Generation. Està previst pavimentar tot el passeig amb un paviment unitari que doni imatge de conjunt i s'implantarà mobiliari urbà de diferent tipus. La reforma reordena el trànsit donant prioritat als vianants. Hi haurà zona de càrrega i descàrrega, i zona vermella d'estacionament ràpid. Durant unes hores al dia, una franja del passeig podrà ser més ampla si no hi ha vehicles.

La reforma contempla també una franja per a la col·locació de terrasses dels negocis. A més, el projecte inclou la renovació dels serveis com la renovació de la xarxa d'aigua o el soterrament de la línia elèctrica de baixa tensió, entre altres.

Urbanització els Emperadors

El projecte executiu de la reforma del passeig Lluís Albert s'ha aprovat durant el ple del mes d'abril. Una sessió que també ha donat llum verda al projecte de restauració de les cobertes del mas Vilanera com a edifici històric, així com a l'aprovació definitiva del projecte d'urbanització de la UA106. També s'aprovava la urbanització del sector dels Emperadors. Un projecte que ha incorporat bona part de les al·legacions fetes pels veïns, està previst que també es comenci a executar aquest any.