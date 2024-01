Amb una conferència del medievalista Josep Maria Gironella sobre aspectes sorprenents de l’edat mitjana a Castelló d’Empúries es va obrir, divendres passat a la Sala Gòtica de Castelló, el vuitè cicle de conferències, promogut per l’associació cultural El Salner, fins fa poc coneguda com associació cultural i d’esbarjo. Un recent canvi de junta, ara presidida per Marina Giner, ha portat l’entitat a prendre el nom d’aquest barri castelloní de l’edat mitjana, una zona principalment cultural on vivien jutges i notaris.