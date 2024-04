Sánchez decideix seguir al capdavant del govern central "amb més força"

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dilluns que ha adoptat la decisió de continuar en el càrrec malgrat la "campanya de difamació" –ha assegurat- de què ha estat víctima juntament amb la seva dona des de fa 10 anys. Sánchez ha afirmat que si renunciés a la presidència donaria la raó als qui aposten per "degradar" la vida política, i ha assegurat que continuarà en el càrrec "amb més força". També ha demanat a la societat una "reflexió col·lectiva" per "obrir pas al joc net". "He decidit seguir, seguir amb més força si es pot al capdavant de la presidència d'Espanya. No és un punt i seguit sinó un punt i a part, assumeixo el compromís de treballar per la regeneració", ha sentenciat.

Sánchez ha fet pública la seva decisió en una declaració institucional sense preguntes i sense periodistes a la Moncloa. Ho ha fet després de traslladar-se a la Zarzuela per comunicar-li al Rei la decisió fruit de la "reflexió" que va iniciar dimecres passat.

Després, Sánchez també ha comunicat l'anunci a la vicepresidenta primera del govern espanyol, María Jesús Montero, al ministre de la Presidència, Félix Bolaños i al secretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán. Sánchez posa punt final d'aquesta manera a cinc dies d'absolut silenci –també respecte als seus ministres- en què no ha assistit a cap acte, tampoc al comitè federal del PSOE que es va convertir en un clam perquè no dimitís.