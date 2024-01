El metge i vitraller Miquel Orós és un investigador curiós. Des de fa anys se submergeix en els «llibres extraordinaris» que preserva la important biblioteca d’història de la medicina que li va deixar el seu pare. Això, sumat als estudis d’altres investigadors com els historiadors mossèn Miquel Pujol i Albert Compte o, fins i tot, alguns que va tractar com el catedràtic d’Història de la Medicina Luis García Ballester i el medievalista i historiador de la medicina Michael R. McVaugh, li han permès fer-se «una visió de com era la medicina antiga a Castelló d’Empúries i a la Corona d’Aragó» i evidenciar la rellevància del que es feia en aquesta vila medieval, la tercera més important al nord de Barcelona.

Miquel Orós reconeix que Castelló «era una ciutat molt ordenada» amb una estructura administrativa important i amb «una medicina espectacular, regulada amb unes lleis, amb metges obligats a fer uns estudis» i a especialitzar-se a escoles com les de Salern i Montpeller. En aquests escenaris, Orós explica que es van traduir textos àrabs on es recollia la medicina hel·lènica perduda, entre ells textos d'Aristòtil i Hipòcrates «qui va definir un mètode que encara ara continuem jurant amb la llicenciatura». La medicina hipocràtica se sustenta en «l'observació al malalt, l'exploració i tractar, però sense empipar», unes bases que, malauradament, afirma Orós, «s'estan perdent amb la tecnificació». Amb la recerca feta per McVaugh i altres investigadors, Miquel Orós ha pogut recuperar més d'una trentena de noms de metges que van exercir a la vila de Castelló entre els anys 1200 i 1400, abans de l'arribada de la pesta negra. Val a dir que en aquells temps els metges utilitzaven medicaments a base de plantes i que, fins i tot, tenien un alt nivell dins la cirurgia. De fet, hi ha llibres on es descriuen tècniques de sutura encara ara utilitzats. Sobre tot això, que trenca «la visió de Castelló que es dona en fires medievals», Orós en parlarà aquest divendres 26 de gener, a les 7 de la tarda a la Sala Gòtica de l'Ajuntament, en una conferència del cicle que organitza anualment l'associació cultural El Salner.