El segle XIV va ser un moment efervescent per la vila de Castelló d’Empúries, un temps que el mestre d’obres i investigador Salvador Famoso Arnau (1945) coneix en profunditat. Després de diversos assaigs editats amb les seves recerques i records, ara s’endinsa en el camp de la literatura amb la novel·la històrica Els esquitxos de la pedra. Ambientada en aquell temps, és un homenatge, diu l’autor, a aquells homes que coneixien els secrets de les pedres i que van aixecar grans edificis, a uns fets històrics i a un territori estimat que dista molt del paisatge actual.

La idea d’escriure aquest llibre va germinar durant el confinament. Salvador Famoso mai havia pensat en aquesta possibilitat. «Estava llegint Bizancio de Ramon J. Sender i vaig dir-me a mi mateix, per què no intentar-ho», rememora. Han estat dos anys llargs de feina pausada, però determinada, un viatge realment enriquidor. Els esquitxos de la pedra gira, principalment, entorn de dos personatges ficticis, el mestre major d’obra Joan Arnau que es troba construint la Basílica de Castelló, i d’un traginer, Pere Julià, i de les seves famílies. Allò que no és ficció és el marc històric que els embolcalla. Tampoc una figura molt destacada, però massa ignorada encara, que ja s’esmenta a la Crònica de Ramon Muntaner, l’almogàver Ramon Alquer, fill «d’una família molt important de la vila que va tenir problemes amb el comte i va ser desterrat». Aleshores Alquer va convertir-se en cavaller de la Companyia Catalana d’Orient.

Salvador Famoso admet que mai s’hauria atrevit a escriure una novel·la d’un tema que no conegués a fons. Així, al llibre es descriu profusament el món dels picapedrers, el seu treball, què passava en aquell gremi, com ascendien fins a ser mestres d’obres, però també com eren els camins per on passaven aquells traginers, la gent que classificava la pedra a les pedreres. Tot «perquè la gent s’adoni de com era Castelló al segle XIV» i emmarcat en successos del moment com la pesta negra. Aquesta voluntat divulgadora s’expandeix en el glossari que tanca el llibre amb paraules quasi oblidades. Els esquitxos de la terra es troba a la Basílica i l’estanc de Castelló i a la llibreria La Ploma de Figueres.