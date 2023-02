Pau Cifuentes Casamitjana té disset anys i estudia segon de batxillerat tecnològic a l’INS Castelló. El treball de recerca que ha realitzat, sota la supervisió de la tutora Eulàlia Rodríguez i el professor Iker Cárdaba, del departament de dibuix tècnic i tecnologia, l’ha dedicat al Pont Vell de Castelló d’Empúries i ha estat mereixedor d’un deu. Més enllà dels mèrits acadèmics, aquest treball destaca perquè la maqueta a escala del monument feta per Cifuentes ara s’exhibeix al Museu d’Història Medieval de la vil·la.

Pau Cifuentes explica que, des de petit, que li agrada fer maquetes, però mai n’havia fet cap amb aquesta envergadura. «Vaig triar el tema del Pont Vell perquè volia aprendre més sobre la història del meu poble a partir d’un monument important», comenta l’estudiant qui, d’entrada, coneixia només alguns detalls dispersos sobre el pont, però no com ara quan, gràcies al treball, ha aprofundit en la història de la seva construcció i l’evolució soferta. En el camí va documentar-se consultant els fons de la biblioteca i l’arxiu municipal. Va ser en aquest darrer equipament on va localitzar plànols i les mides actuals del pont que li van servir de punt de partida per començar a dissenyar la maqueta. Tot i això, Cifuentes explica que va atansar-se fins al monument per dibuixar diversos croquis amb la voluntat «d’aconseguir fer més realista la maqueta». De fet, les pedretes que decoren el riu de la maqueta van ser extretes del mateix riu real.

El model el va elaborar a casa i va utilitzar diferents materials: fusta, porexpan i poliuretà expandit, paper, cartró ploma així com herba artificial, entre altres. Cifuentes reconeix que la tasca ha estat «tot un repte» i que, malgrat no haver sumat totes les hores dedicades, «n’han estat unes quantes». El treball de recerca, que supera el centenar de pàgines, el va iniciar el maig de l’any passat i no ha estat fins a mitjans de desembre quan el va lliurar. En aquest estudi, Cifuentes ressegueix tota la història del Pont Vell, els materials de construcció i la seva evolució posterior amb les reconstruccions patides. També fa una mirada actual. A més, per enriquir el treball va entrevistar a diferents especialistes: el mestre d’obres i investigador, Salvador Famoso, qui té un llibre dedicat al monument; el responsable del Museu d’Història Medieval, Jordi Canet i Marc Timón, un dels creadors de la maqueta del pessebre que s’exhibeix a la Basílica.

Que la maqueta s’exposi aquests dies, de forma temporal, al Museu d’Història Medieval va ser una sorpresa molt agradable, confessa Cifuentes. A més, posteriorment s’exhibirà al mateix institut on estudia.