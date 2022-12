Les noves tecnologies han esdevingut unes aliades fonamentals en la tasca de conservació del patrimoni històric i cultural. La tecnologia 3D, els drons i ‘softwares’ informàtics com l’AutoCAD o l'Agisoft Metashape, entre d’altres, ja formen part del dia a dia del treball arqueològic, sobretot de la part final de qualsevol projecte: la memòria.

Dins d’aquesta sempre s’han d’explicar les característiques del projecte, el perquè, els resultats obtinguts i incloure material gràfic que expliqui tota la feina realitzada. Les fotografies, dibuixos, les fitxes de les unitats estratigràfiques, les planimetries i alçats són materials essencials.

A Catalunya i, concretament, a les comarques gironines, les institucions encarregades de vetllar per la protecció d’aquests béns patrimonials immobles com el Departament de Cultura de la Generalitat, la Diputació de Girona i Serveis Territorials d’Arqueologia han apostat de forma decisiva per la necessitat d’incloure un aixecament fotogramètric. És a dir, la creació d’un model en tres dimensions d’un objecte, edifici o jaciment a través de la captura de fotografies terrestres o aèries i el seu processament posterior a través de programari especialitzat.

Per què és important l’aixecament fotogramètric?

“Aquest tipus de feina, als inicis de la disciplina arqueològica, era feta a mà, però més o menys durant el canvi de mil·lenni es va començar a fer la transició cap a una metodologia més digital amb la utilització de programes informàtics com AutoCAD o els softwares de tipus GIS. Ha estat, però, durant aquests darrers anys quan s’ha fet un pas endavant més consistent en la introducció de les tècniques 3D a l’hora de crear les planimetries i els alçats dels jaciments arqueològics i elements patrimonials”, explica Pau Castillo, el fundador de l’empresa empordanesa “Surcast. Tecnologia aplicada al patrimoni”.

De forma òbvia, i com passa en altres feines on s’han incorporat les noves tecnologies, l’aixecament fotogramètric ha suposat un pas endavant amb molts avantatges:

Les dades s’adquireixen molt més ràpid i donen una representació gràfica actualitzada. Facilita l’obtenció d’informació en zones més complexes gràcies a la utilització d’aparells com els drons. Es generen de forma quasi automàtica les planimetries, les plantes, els alçats i les seccions.

La combinació de la fotogrametria i la topografia

Castillo considera que la combinació de la fotogrametria i la topografia ha esdevingut una solució molt més efectiva a l’hora d’obtenir els millors resultats. “La combinació dels dos elements ofereix la possibilitat de crear un model 3D del bé patrimonial i georeferenciar-lo amb major qualitat i detall, i molt menys temps del que s’utilitza amb les tècniques clàssiques que encara s’estan emprant”, defensa el fundador de Surcast.

Per aquest motiu, les institucions inverteixen més esforços en la utilització d’aquesta metodologia en intervencions de béns patrimonials de Catalunya. Alguns exemples serien els aixecaments fotogramètrics del Castell de Sant Maurici a Caldes de Malavella, les muralles del castell i el Pont romànic de Pedret i Marzà, la muralla medieval del convent de Sant Domènec de Castello d’Empúries i el jaciment arqueològic de Palol de Salbadòria a Vilafant. Tots ells realitzats per Surcast i amb la feina de topografia de Lluís Castillo Viudez.

“Un altre factor que afavoreix la implantació d’aquesta nova tècnica en la investigació del patrimoni cultural immoble és l’estudi de paraments (murs / parets d’una estructura), és a dir, la identificació i anàlisi de les diferents fases constructives d’un element arquitectònic. En aquest cas, també, la fotogrametria esdevé una tecnologia molt útil i eficaç, que s’està estenent tant per professionals del patrimoni de l’administració pública com per privats”, afirma el fundador de Surcast.

Com s’utilitzen els drons?

Castillo empra els drons en la seva feina de fotogrametria. “En casos concrets com jaciments arqueològics molt extensos, edificis molt alts o directament espais de difícil o impossible accés un aparell com un dron acaba sent gairebé necessari per a poder fer un bon aixecament fotogramètric en què tot el bé patrimonial en qüestió pugui ser fotografiat correctament, al 100% i des de tots els angles necessaris”, explica l’arqueòleg.

Aquesta tecnologia, a més, ha evolucionat fins al punt que és possible configurar el vol que segueix el dron amb elements com l’espai que ha de sobrevolar, la velocitat o l’angle de la càmera. Un cop feta aquesta feina, l’aparell fa automàticament el procés i aterra amb tot el material preparat per ser fet servir.

“Aquesta opció de vol automàtic és molt útil en casos com ara jaciments arqueològics molt extensos als quals se’ls hi hagi de crear la planta arqueològica. En canvi, per exemple, a l’hora de fer fotografies a una façana d’un edifici molt alt, la millor opció és realitzar el vol amb dron de manera manual per part del pilot”, assegura Castillo.

Les eines més avançades, al servei del patrimoni cultural

“Surcast. Tecnologia aplicada al patrimoni” va començar a emprar aquest servei combinat de fotogrametria i topografia fa menys d’un any. “Volem ajudar als museus, centres d’interpretació, arxius, ajuntaments i altres institucions de l’àmbit cultural interessats a estudiar, gestionar i donar a conèixer els seus respectius elements patrimonials i fer-los també més accessibles i propers a la població, tant local com no local”, explica Castillo. I, és que, aquest procés de digitalització del patrimoni permet també compartir amb el públic aquestes peces a través de plataformes d’accés lliure com Sketchfab, una espècie de Youtube on es comparteixen els models en 3D i des d’on es pot difondre a la resta de xarxes socials.

També destaca la transversalitat de serveis que aquesta empresa ofereix, ja que l’aplicació de les noves tecnologies en el patrimoni només n’és una part. Tot això fa que es produeixi un compromís, col·laboració i una interrelació amb multitud de professionals i disciplines diferents (arqueologia, història de l’art, museografia, arquitectura, arxivística, topografia...) que fa que el resultat final del treball final sigui de més qualitat i professional.

Castillo també ofereix suport en excavacions arqueològiques fent consolidacions o neteja de materials o documentació d’arxius i museus, entre d’altres. I, en un futur no gaire llunyà, també oferirà el servei de reconstrucció virtual de patrimoni. A través de l’estudi dels jaciments, l’arqueòleg podrà fer reconstruccions digitals d’edificis, jaciments i entorns tal com eren a la seva època.

