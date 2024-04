¿Vols obrir un rocòdrom? Descobreix la nova fórmula d'Indoorwall i aconsegueix una rendibilitat alta

El nou model de rocòdrom intel·ligent “Indoorwall Express” es presenta com una inversió estratègica i rendible per a emprenedors

La pràctica de l'escalada està creixent a passos de gegant, sobretot des de la inclusió d'aquest esport als Jocs Olímpics de Tòquio 2020, on l'espanyol Alberto Ginés es va proclamar medalla d'or en aquesta modalitat. En aquest constant creixement no només a Espanya, sinó també a nivell global, sorgeix una opció interessant per a aquells que vulguin capitalitzar aquesta tendència imparable.

L'oportunitat de negoci es troba especialment en àrees urbanes densament poblades i és el nou model de rocòdrom Indoorwall Express. Però abans de conèixer aquesta solució innovadora i la rendibilitat que ofereix és important entendre els desafiaments que afronten els inversors a l'hora d'obrir un rocòdrom. Des del lloguer del local fins a les despeses de personal i màrqueting, els costos poden sumar ràpidament, erosionant els marges de guany i desafiant la rendibilitat del negoci.

Despeses per obrir un rocòdrom

La inversió inicial i les despeses operatives són factors crucials que determinen la viabilitat i la rendibilitat del negoci. Obrir un rocòdrom implica una sèrie de costos significatius que han de ser considerats i gestionats amb cura per garantir l'èxit a llarg termini.

Una de les despeses inicials més grans és el cost del local i la construcció de les instal·lacions. L'adquisició o el lloguer d'un espai adequat, juntament amb la construcció de les parets d'escalada i la instal·lació d'equips de seguretat com els matalassos, pot representar una inversió considerable. Aquests costos poden variar segons la ubicació, la mida del rocòdrom i les necessitats específiques d'infraestructura.

D'altra banda, cal considerar els costos d'assegurança i responsabilitat civil, atès que l'escalada és una activitat de risc i cal comptar amb una cobertura d'assegurança adequada. A més d'això, la compra d'equips i materials essencials per a la pràctica de l'escalada i per a l'entrenament, preses, volums, sistemes d'ancoratge, peus de gat, arnesos o màquines i elements per al gimnàs, entre d'altres, constitueix un altre cost significatiu.

I com a despeses operatives contínues hi ha el de manteniment del local, els salaris del personal i el màrqueting, que són despeses fonamentals per mantenir el funcionament del rocòdrom. Aquests mateixos poden representar una part considerable dels costos operatius totals i han de ser curosament gestionats per mantenir marges de guany saludables.

¿Què ofereix Indoorwall Express al franquiciat?

Gràcies al model intel·ligent de rocòdroms es pot aconseguir una rendibilitat del 30%. Aquest èxit rau en diversos factors com el suport constant, els recursos, la gestió eficient i l'assessoria experta que brinda Indoorwall als franquiciats.

Imagina, per exemple, poder reduir les despeses associades amb el personal gràcies a la centralització de tasques clau com l'atenció al client i la facturació –aquest és un dels avantatges de ser franquiciat d'Indoorwall–. Això no només allibera recursos, sinó que també impulsa la rendibilitat, permetent als inversors concentrar-se a fer créixer el negoci.

La central d'Indoorwall té a disposició del franquiciat un equip sencer d'atenció al client.

I no només això, perquè compten amb un equip d'operacions i vendes dedicat que treballa incansablement per assegurar que els centres arribin al màxim potencial dia rere dia. Més el respir que suposa per als seus franquiciats poder estar acompanyats i comptar amb el suport de coordinadors de zona.

Però si hi ha alguna cosa que fa destacar Indoorwall és la seva innovació tecnològica, i això és un benefici directe per als seus inversors, perquè tant els suports tecnològics com els sistemes de gestió i programari estan enfocats a augmentar els marges dels gimnasos d'escalada; a banda de la comoditat que suposen aquests sistemes en el dia a dia i la gestió del rocòdrom. Una evolució que també beneficia els clients d'Indoorwall gràcies a l'aplicació personalitzada que enriqueix l'experiència de tots els usuaris.

Així mateix, amb el suport de la cadena líder de rocòdroms, els franquiciats es beneficien de les estratègies de màrqueting eficients. Ja no cal invertir en publicitat costosa; en canvi, els franquiciats poden aprofitar al màxim el poder del màrqueting digital de la cadena per arribar al seu públic objectiu de manera efectiva i sense excessius desemborsaments.

Són innombrables els avantatges de formar part d'una cadena de rocòdroms amb tanta història i recorregut (enllaç a l'article d'història d'Indoorwall). Des de la gestió d'inventaris i proveïdors fins a l'assessorament legal i administratiu, Indoorwall ofereix un ampli ventall de serveis per garantir l’èxit dels seus franquiciats. A més, el suport en la gestió financera, incloent-hi la recerca de bancs i fons d'inversió, completa el paquet de beneficis que Indoorwall Express ofereix als inversors.