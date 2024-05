Converteix la teva afició per l'escalada en una oportunitat d'autoocupació gràcies al nou concepte de rocòdrom

Cada vegada són més les persones que decideixen integrar els seus hobbies a la seva vida professional, i els rocòdroms ofereixen una via perfecta per a aquells que trien la llibertat i l'autonomia que proporciona l'autoocupació.

Estaràs d'acord amb mi que els interessos i les metes professionals evolucionen constantment, i potser allò que abans et motivava, ja no t'il·lusioni en la mateixa mesura. És un canvi natural i reflecteix un creixement professional al llarg del temps. Ara, ¿t’imagines poder guanyar un salari estable mentre et dediques a allò que t'agrada? ¿I si a més poguessis construir el teu propi camí empresarial alhora? Això és precisament el que ofereix el líder en franquícies de rocòdroms a Espanya amb el concepte innovador d'instal·lacions Indoorwall Express i la seva alta rendibilitat.

L'autoocupació t’ofereix flexibilitat d'horaris, llibertat per donar forma a la teva visió i ser el teu propi cap

Però, abans d'embarcar-te en el repte d'emprendre en el sector de l'escalada, és fonamental aturar-se a reflexionar sobre els objectius personals i professionals de cadascú. Perquè, no només es tracta de perseguir una rendibilitat financera –i sabem que aquest punt és molt important–, sinó que també hi influeixen factors primordials com trobar l'equilibri entre els nostres valors i expectatives de vida amb la carrera professional.

Després d'aquesta reflexió necessària, quan una oportunitat s'alinea amb les nostres aspiracions, l'elecció es torna més clara i segura. A més, l'experiència en el viatge fins a assolir el nostre objectiu serà més gratificant.

Amb 5 hores de dedicació al dia al teu rocòdrom pots obtenir ingressos d'almenys 2000 euros al mes

Transforma la teva afició en ingressos

L'empresa Indoorwall està transformant el panorama de l'escalada amb el nou enfocament empresarial: un rocòdrom d'última generació que ofereix una alta rendibilitat. Aquest negoci digital es caracteritza per automatitzar la majoria dels processos que es duen a terme en aquest tipus d'instal·lacions esportives -atenció al client, altes i baixes, estoc, facturació, entre d'altres-, cosa que permet operar amb eficiència i reduir significativament la necessitat de personal presencial. Les instal·lacions són molt completes, però no excessivament grans, cosa que es tradueix en un menor cost d'inversió inicial i manteniment a llarg termini.

Indoorwall Express facilita l'accés als nous franquiciats amb una inversió inicial reduïda

Es tracta d'una excel·lent oportunitat per a persones que volen fer de la seva afició la seva font d'ingressos. Sabem que la incertesa financera és un dels desafiaments més grans a l'hora d'emprendre i que per llançar-te a l'aventura empresarial és primordial saber si estaràs disposat a assumir els desafiaments i les responsabilitats pròpies d'un cap. La bona notícia és que, a més d’una inversió inicial assequible, durant tot el procés els franquiciats compten amb el suport integral d’una marca reconeguda a nivell internacional; des de la recerca de la ubicació ideal fins a la gestió operativa i el desenvolupament continu del negoci. L'assessorament personalitzat i l'orientació experta d'Indoorwall asseguraran l'èxit del negoci.

Les noves instal·lacions “Indoorwall Express” permeten als seus franquiciats equilibrar la seva vida laboral i personal, promovent alhora un estil de vida saludable i actiu.

La clau de l'èxit és trobar la passió en allò que fas