Sánchez avança una hora la compareixença per explicar si continua al càrrec i sortirà a les onze del matí

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha decidit avançar una hora la compareixença per explicar si segueix al càrrec, que serà a les onze del matí i no al dotze, com s'havia anunciat inicialment. Segons ha informat el servei de premsa de l'executiu, el líder del PSOE farà un missatge institucional des del palau de La Moncloa. Dimecres passat -hores després que un jutge de Madrid obrís diligències a la seva dona, Begoña Gómez- el president va publicar una carta a les xarxes on anunciava que es donava cinc dies per reflexionar si volia seguir al capdavant el govern. Durant els darrers dies hi ha hagut un hermetisme quasi total al voltant de Sánchez, que no ha participat en els actes de la campanya catalana on estava convocat ni al Comitè Federal socialista celebrat dissabte.