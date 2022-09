La conservació del patrimoni és essencial per preservar la memòria de la societat. Els museus, els jaciments arqueològics, els arxius o l’arquitectura d’altres èpoques són el llegat que la història ha deixat en un territori i que han forjat la seva personalitat. La tecnologia, com en qualsevol àmbit en l’actualitat, s’està convertint en una eina fonamental en la tasca de conservar el patrimoni i el desenvolupament de la tecnologia 3D juga un paper molt important.

A l’Alt i el Baix Empordà ja hi ha museus que han pres la decisió de digitalitzar part de les seves peces a través d’aquesta tecnologia. El Museu de l’Empordà de Figueres, per exemple, ho ha fet amb 26 peces, l’Ecomuseu Farinera de Castelló d’Empúries i el Terracotta Museu de Ceràmica de La Bisbal de l'Empordà en tenen tres, i el Museu d’Història Medieval de la Cúria-Presó s.XIV de Castelló d'Empúries en té dos.

L’artífex d’aquesta feina ha sigut “Surcast. Tecnologia aplicada al patrimoni”, l’empresa del guanyador del Premi Emprenedor 2022, l’arqueòleg figuerenc Pau Castillo. Un projecte que va començar a caminar l’any 2020, en el marc de la pandèmia, quan Castillo va veure la necessitat de digitalització del patrimoni per fer-lo més accessible al públic en un moment de restriccions.

Per què digitalitzar el patrimoni?

“L’ús dels models 3D i de la tecnologia com a eines de comunicació permet fer arribar la cultura i el patrimoni local i global de manera més directa a tothom i, sobretot, al públic més jove que són les generacions que s’han d’encarregar de vetllar i cuidar del patrimoni en els pròxims anys”, explica Castillo.

La digitalització pel jove arqueòleg té dos beneficis: el físic i el no físic. En el primer cas, per exemple, la creació d’un model en 3D permet conservar una còpia del seu estat original i imprimir-lo en 3D si s'escau. “Amb aquesta tecnologia podem conèixer el seu estat previ i fer un model sòlid en 3D per reconstruir-la”, assegura Castillo.

En el segon cas, l’arqueòleg figuerenc creu que amb aquesta tecnologia “es pot apropar molt més el patrimoni a la gent gràcies a les xarxes socials i a altres eines disponibles”.

Com es converteix en 3D una peça de museu?

Per convertir una peça física en un model 3D, Castillo utilitza la fotogrametria. Aquesta tècnica consisteix en l’obtenció de diverses fotografies d’un objecte o entorn que, després d’haver seguit tot un flux de treball amb ‘software’ específic, acaba processant les imatges en 2D i les converteix en objectes 3D.

Aquestes peces es poden compartir a través de plataformes d’accés lliure com Sketchfab, una espècie de Youtube on es poden compartir aquests models en 3D. “Es tracta de noves eines que ajuden en la gestió, conservació i, sobretot, la difusió de les peces de la institució museística”, apunta Castillo.

Reconstrucció de patrimoni arquitectònic

En l’actualitat, Surcast ofereix una gran varietat de serveis. Més enllà de crear models 3D de peces de museus, Castillo també ofereix suport en excavacions arqueològiques fent consolidacions o neteja de materials, entre d’altres; tasques de documentació d’arxius i museus; vols amb dron per a fotografies i vídeos d’ús acadèmic, professional o divulgatiu; i, també, ofereix suport en tasques de topografia.

Però Castillo no s’atura aquí. L’arqueòleg figuerenc també s’està formant en l’actualitat en reconstrucció virtual de patrimoni. D’aquesta forma, i a través de l’estudi de jaciments arqueològics, Castillo podrà fer reconstruccions d'edificis, jaciments i entorns del passat tal com eren a la seva època a través de la tecnologia 3D.

Aquest tipus de conservació del patrimoni s’ha dut a terme, per exemple, a Ucraïna. Allà, la UNESCO treballa en el projecte “Backup Ukraine” que té per objectiu preservar digitalment el patrimoni cultural i arquitectònic que pugui patir els efectes de la guerra.