Arrenca aquest divendres el 15è Sons del Món amb l’actuació del cantant Andrés Calamaro. Ubicat a l’espai patrimonial de la Ciutadella de Roses, per l’escenari del festival hi passaran artistes com Ben Harper, Gipsy Kings, Suu, Alvaro Soler, Oques Grasses, Rita Payés, Robe o Earth, Wind & Fire. Aquesta setmana es va anunciar l’actuació ‘Eufòria en concert’, que comptarà amb les veus de Mariona Escoda, Triquell, Llum, Scorpio i Edu, que ja té el 70% de l’aforament venut. Fins a 16.000 persones ja tenen entrada per assistir a algun dels 20 concerts programats fins a la data.

Com a novetat d’enguany, el village al cor de la Ciutadella de Roses estarà obert al públic en general sense necessitat d’anar al concert principal per un preu de euros amb consumició inclosa. En aquest espai de luxe s’hi ha instal·lat un escenari per on hi passaran artistes rosencs i l’actuació del grup Locomia, aquest diumenge 24 de juliol.