El 15è aniversari del Festival Sons del Món de Roses l’obre una llegenda del rock argentí, Andrés Calamaro, aquest divendres, 22 de juliol, a les 10 del vespre, a l’escenari de la Ciutadella, amb la presentació del nou disc, Dios los cría.

El multipremiat artista argentí Andrés Calamaro torna als escenaris amb Dios Los Cría, un àlbum únic i irrepetible, una reunió cimera de talents que deixaran una marca profunda en la música popular llatina.

Com li explicaria a algú què és Dios los cría si encara no l’ha escoltat?

És un disc on canten Julio Iglesisas, Fernando Cabrera, Milon Nascimento, Alejandro i Raphael. Grabat amb un trio de jazz i artistes d’elit. Podem dir que és un episodi acústic de música bona.

Aquest disc compta amb quinze cançons, totes elles en format duo amb altres artistes de renom internacional. Per què va escollir fer-ho així?

Ens envoltem de cantants molt bons. Massa bons per fer-los cantar tots junts en una coral. Doncs són duets conjunts amb la intervenció de més artistes. Podríem dir que són duets en harmonia. Gravar un disc es tracta d’escollir, fins i tot triar a vegades un disc entre cinquanta possibles.

Quin criteri va seguir per escollir els artistes que l’han acompanyat?

Vaig seguir criteris musicals, música i lletres adequades per als intèrprets. Després la voluntat del criteri dels mateixos artistes que es van involucrar en l’àlbum, companys d’ofici.Es va quedar amb les ganes d’alguna col·laboració més?No literalment. Col·laborar és l’essència de les coses, cantar conjuntament ens posa a prova com a persones i com a cantants, en aquest cas.

Per què va decidir posar el títol Dios los cría?

Dios los cría y ellos se juntan... i el vent els amuntega. Vaig pensar que era un títol apropiat i graciós.

Amb més de trenta discos a l’esquena, d’on treu la inspiració per seguir creant?

Prefereixo no parlar en nom de la inspiració, no em considero autoritzat.

Té pensat quin serà el seu pròxim projecte discogràfic? Ha començat a treballar en aquest?

Tinc un projecte en marxa, un disc que consisteix en un seguit de desafiaments per al cantant. Estem acabant una edició augmentada del disc Honestidad Brutal, del 1999 que inclou quaranta-cinc gravacions inèdites i alternatives.

Vostè es «reivindica com quelcom més que un creador de cançons». Què vol dir amb aquesta autodefinició?

Amb aquesta afirmació vull dir que tinc altres qualitats musicals i per això no dono una importància excessiva a les cançons. Escolto gèneres que es regeixen per altres patrons com poden ser el compàs, la clau, el blues, la improvisació o la interpretació. Cal tenir en compte que per mi la música és moltes coses a part de les cançons.

El divendres 22 de juliol actua a la Ciutadella de Roses. Què li inspira aquest indret?

Sempre m’ha agradat cantar a la província de Girona i el públic gironí ho sap. Espero trobar la inspiració en el surrealisme, el paisatge i les meves fraternals visites a El Bulli.

Com creu que el viurà el públic que assisteixi a la seva actuació?

Ja ho veurem això. Espero que sigui un concert «inspirat». Que surtin toros.