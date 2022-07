L'organització de Sons del Món ha llançat una de les sorpreses inesperades del festival, l'espectacle Eufòria en concert per tancar el 15è aniversari. L'escenari de la Ciutadella reunirà el 7 d'agost les actuacions de Mariona Escoda, Triquell, Llum, Scorpio i Edu. Serà una de les úniques ocasions en què el públic podrà reviure l'esperit d'Eufòria després dels exitosos concerts del Palau Sant Jordi.

Els concursants del programa de TV3 actuaran per separat amb les seves bandes, faran alguna col·laboració especial i interpretaran el repertori del concurs Eufòria, però també podrem escoltar en directe per primera vegada algun tema propi o de nova creació. Les entrades es posen a la venda el 19 de juliol a les 8 del vespre al web del Sons del Món.

El Festival Sons del Món continua celebrant la seva quinzena edició amb una programació de luxe. Després d'anunciar concerts tan destacables com els d'Andrés Calamaro, Ben Harper, Gipsy Kings, Alvaro Soler, Robe o Oques Grasses -que farà el seu darrer concert a Catalunya abans del concert al Palau Sant Jordi de gener- l'organització del Sons del Món ha fet públic avui una festa de cloenda molt esperada. Ni més ni menys que una de les primeres actuacions Eufòria en concert protagonitzada per Mariona Escoda, la flamant guanyadora del talent show català, Triquell, Llum, Scorpio i Edu, que arribaran a Roses després d'haver pràcticament omplert dues vegades seguides el Palau Sant Jordi aquest cap de setmana.

Sota el nom Eufòria en concert els concursants tant per separat com, alguns, amb les seves bandes interpretaran repertori del programa Eufòria juntament amb cançons pròpies que serà de les primeres vegades que interpreten en públic.