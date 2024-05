Encara falta molt per a recuperar la mitjana habitual de reserves en aquestes dates, però l'episodi continuat de pluges d'aquests darrers dies han aportat un volum d'aigua relativament important a l'embassament de Darnius i Boadella d'Empordà. La providencial caiguda d'aigua s'ha donat en el massís de les Salines i la seva àrea d'influència, la qual cosa ha fet baixar amb alegria els cursos de la Muga i l'Arnera cap al Pantà. Aquest fet, llargament esperat, ha provocat una crescuda de la retenció d'aigua a la presa. Segons les dades actualitzades aquest dijous, a les nou del matí, des dels sistemes de control de l'ACA, el Pantà reté 9,057 Hm³ d'aigua, una xifra superior als 7,03 que registrava la vigília de Sant Jordi. És a dir, ha passat de l'11,51% al 14,82%. Una crescuda que no s'atura, perquè els testimonis visuals captats aquest dimecres des de Sant Llorenç de la Muga, com aquest vídeo captat per Miki Grau, mostren que l'aigua continua baixant a bon ritme, enterbolida com correspon a la recollida d'aigua de recns i barrancs. Les dades de l'ACA d'ahir dimecres indicaven una reserva de 7,86 Hm³ (12,86%).

Aquestes bones notícies no amaguen que la situació de sequera continua sent molt preocupant, com així ho demostren les dades comparatives de l'estat del Pantà de Darnius Boadella ara fa un any per aquestes dates, quan estava al 29,02% i disposava de 17,73 Hm³ d'aigua emmagatzemada. La situació ja era aleshores alarmant, sobretot per la comparativa general amb la mitjana dels darrers deu anys que marca una disponibilitat teòrica de 45,70 Hm³, molt allunyada dels 9,057 d'aquest dijous, 2 de maig. Un apunt positiu i anecdòtica l'aporta l'emblemàtic Salt de la Caula, que aquests dies vessa aigua amb molt molta força, a diferència del petit fil que mostrava a l'inici de la primavera. La paraula estalvi continua sent la més important mentre la situació actual de sequera es mantingui en els aqüífers, els llits fluvials i les principals reserves d'aigua de territori.