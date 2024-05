El Pla financer municipal de Figueres preveu vendre patrimoni per valor de 6 MEUR

El ple de l’Ajuntament de Figueres ha aprovat el Pla de sanejament financer al qual s’ha vist abocat després d’haver tancat el pressupost del 2023 amb un romanent negatiu de 811.441 euros. L’estratègia d’estalvi municipal ha estat consensuada amb l’àrea de Tutela Financera de la Generalitat de Catalunya i abasta el període comprès entre 2024 i 2026. El regidor d’Hisenda, Ramon Pastoret, i l’alcalde, Jordi Masquef, han deixat clar que les mesures que s’han d’aplicar són estrictes, però que al mateix temps tenen prou flexibilitat per tal que, si la situació negativa «es pot revertir abans», el Pla «es podria cancel·lar anticipadament abans del 2026».

Entre les mesures aprovades, hi ha un programa de venda de patrimoni municipal per valor de 6,1 milions d’euros i que suposarien despendre’s de Can Sagrera, l’edifici de la Fundació Clerch i Nicolau, el solar públic de Vilatenim i el traspàs de la seu de l’Escola d’Hostaleria a la Generalitat. La venda de la Casa Nouvilas ja forma part del pressupost d’aquest 2024. Tanmateix, l’Ajuntament continuarà incidint amb els ingressos de l’Impost de Construccions verificant que les obres estiguin ajustades al seu pressupost. El regidor d’Hisenda ha reconegut que la puja de l’IBI «seria el darrer recurs, si fos necessari». L’alcalde Masquef destaca que el Pla «afecta tant els ingressos com les despeses», i posa com a exemple l’espera de cobrament d’una partida d’1,2 MEUR del pla Feder vinculat a la casa Natal de Dalí i que l’Ajuntament ja ha avançat.

La previsió de vendes d'edificis i solars de Figueres. / Empordà

«A més, aquest principi d’any, hem hagut d’anar pagant les factures pendents del 2023 i que s’han inclòs en la previsió de despeses d’aquest any. El seu import és d’uns 2,5 MEUR. El primer esforç està fet», afirma Pastoret. L’Ajuntament també reduirà la contractació de personal a la situació «que sigui estrictament necessària». El titular d’Hisenda recorda que les repercussions del romanent negatiu del pressupost de l’any passat «afecten directament les despeses municipals i no al capítol d’inversions». En aquest sentit, Jordi Masquef lamenta que «les despeses corrents no es puguin pagar amb l’estalvi generat pel mateix ajuntament» i destaca que encara que no es compleixin alguns paràmetres de salut econòmica, el consistori té un endeutament baix, xifrat en un 45%.

Sense el Pla de sanejament financer, l’Ajuntament de Figueres quedaria lligat de peus i mans a l’hora de poder tirar endavant el préstec per a les inversions d’aquest exercici. «Aquest és un pla de màxims. Si aconseguim portar bé les liquidacions dels pròxims exercicis, tindrà menys afectació. La finalitat que perseguim és revertir la situació com més aviat millor», conclou Ramon Pastoret.

«És un pla dur»

En el moment de debatre la proposta en el ple, celebrat dijous passat, el portaveu del PSC, Pere Casellas, va considerar que el Pla «és dur i podria estar més diferit en el temps». «Hem torejat en situacions diferents», va dir referint-se a mandats anteriors abans d’advertir que l’increment de l’IBI «sona a decisió política». Casellas va demanar informació sobre una possible reducció en la inversió de millora de l’enllumenat i l’asfaltatge. Agnès Lladó (ERC), per la seva banda, va reforçar aquesta petició, recordant que «quan es va exposar la liquidació del pressupost del 2023, per dir-ho fi, hi va haver mala fe en la comunicació de l’Ajuntament, volent carregar els neulers a l’anterior govern». La portaveu republicana va matisar que el pagament de la subvenció Feder per la Casa Dalí pot suposar que «compensi el romanent negatiu arrossegat» i va mostrar la seva preocupació per «la càrrega impositiva» del Pla i la proposta «d’alienació de béns immobles». El regidor de la CUP, Xavier Colomer, va demanar explicacions sobre el romanent negatiu per desconeixement, segons va dir, i Àngela Domènech (PP) va tornar a carregar contra l’anterior tripartit d’esquerres mostrant-se «increïblement espantada» perquè PSC i ERC trobin «dur» el Pla de sanejament «per deutes de l’anterior govern».

ERC i PSC, malgrat la seva postura crítica, es van abstenir «per responsabilitat» i van demanar que l’alcalde tregui «la llufa» del tancament pressupostari i l’arribada de factures amb l’exercici vençut. També ho van fer els regidors de la CUP i de Vox. Junts i PP van votar favorablement al Pla de sanejament proposat.