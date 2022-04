El MedFoto, l’únic concurs del món que tracta exclusivament sobre el mar Mediterrani i la seva relació amb les persones, obre aquest divendres 1 d'abril el període d’inscripcions de la seva segona edició, termini que s’allargarà fins al dia 15 de maig.

Nova edició d’un concurs de fotografia que es manté ferm en la seva voluntat de convidar tant a fotògrafs professionals com aficionats a fer arribar les seves imatges sobre el Mediterrani.

Fotografies, que sobre la temàtica de la relació entre el mar i les persones, podran tractar tant del que passa sobre la seva superfície fins el que passa sota les seves aigües; des de les activitats nàutiques esportives com a les professionals. És per això que el MedFoto ofereix fins a set categories de concurs i, entre elles, una dedicada a les imatges preses amb dispositius mòbils.

Els participants podran presentar fins a 15 fotografies distribuïdes en qualsevol de les set categories proposades: Paisatge, Vida Salvatge, Esports i oci, Oficis del Mar, Subaquàtica, Conservació i canvi climàtic i Amb mòbil.

Entre totes les candidates, es posaran en joc més de 3.000 euros de guardons en metàl·lic per a les guanyadores, a més de quatre premis especials.

La millor imatge presa dins els límits fotogràfics de la Costa Brava guanyarà un cap de setmana en un bungalow al Càmping la Ballena Alegre per a quatre persones. La guanyadora de la divisió L’Escala, experiència molt especial a L’Escala per a dues persones i que inclou una nit d’hotel amb esmorzar, un dinar o sopar i una visita al Museu de l’Anxova i de la Sal o bé a l’Alfolí de la Sal – Museu de l’Escala. L’autor menor de 16 anys que presenti la millor fotografia, per la seva banda, s’endurà com a premi un curs de vela lleugera, creuer o rem de mar al Club Nàutic l’Escala.

Finalment, també hi haurà un guardó per a la imatge finalista que obtingui més “M’agrada” al compte d’Instagram del concurs. La votació popular per a descobrir el guanyador o guanyadora d’una excursió amb veler per la Costa Brava tindrà lloc entre l’1 i el 15 de juliol.

El moment de conèixer els guanyadors

La publicació de les finalistes al compte d’Instagram del MedFoto coincidirà amb la comunicació pública de les 42 imatges finalistes del MedFoto 2022. El veredicte que donarà a conèixer tant els finalistes com els vencedors i vencedores de la resta de categories anirà a càrrec d’un jurat d’experts en el món de la fotografia i el medi marí com són Oriol Alamany, Josep Pallí i Laura Carrau, el naturalista i fotògraf Bernat Garrigós i el biòleg Josep Vilanova. Enguany s’incorpora, a més, Xavier Salvador, guanyador del MedFoto 2021.

Els guanyadors es donaràn a conèixer durant l’entrega de guardons, que tindrà lloc al Club Nàutic l’Escala el dia 5 d’agost. L’acte servirà també per inaugurar l’exposició de les 42 imatges finalistes, que podrà visitar-se a la Sala de Juntes del Club fins el proper 4 de setembre.

Un concurs amb valors

El MedFoto és una iniciativa que neix de la col·laboració entre la Fundació Alive i el Club Nàutic l’Escala i té per objectiu posar en valor la fràgil relació entre les persones i el mar, així com donar a conèixer els valors naturals de l’entorn marí i fomentar l’actitud responsable de tots els agents que operen en el món marí i del públic en general. Amb la recollida i la difusió del material visual del concurs, el certamen treballa per contribuir al coneixement i la preservació del medi marí.

En aquesta edició, el certamen compta amb el suport de l’Ajuntament de l’Escala, Ports de la Generalitat, el càmping La Ballena Alegre, Festival Portalblau i Improcat.