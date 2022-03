El Festival Castell de Peralada ha cancel·lat l'actuació del Ballet del Teatre Mariïnski, prevista per al 8 i 9 de juliol com a mostra d'oposició a la invasió d'Ucraïna per part de Rússia. La companyia de dansa de Sant Petersburg havia d'inaugurar la 36a edició del certamen. D'aquesta manera, el festival reivindica la necessitat que les institucions artístiques i dels seus dirigents es posicionin contra la guerra i en compromís amb la pau. La d'aquest estiu havia de ser la segona visita del Ballet del Teatre Mariïnski de Sant Petersburg a Peralada, després de participar-hi per primera vegada el 2019.

La companyia de dansa havia d’inaugurar aquesta edició amb un doble programa la nit del 8 de juliol que incloïa el ballet Carmen Suite, del coreògraf cubà Alberto Alonso creat per a Maia Plissétskaia i amb música de Rodion Shchedrin, i Le divertissement du roi, de Maxim Petrov i música de Jean-Philippe Rameau. L’endemà, presentava un triple 'bill' amb les joies Seven Sonatas i Concerto DSCH d’Alexei Ratmansky, juntament amb Flashback, del jove Ilya Jivoy amb la música d’Arvo Pärt. L'organització iniciarà la devolució automàtica de totes les entrades venudes. Des del convenciment que les arts i la cultura han de contribuir a fer d’aquest món un lloc millor, el Festival Castell de Peralada desitja que una institució "centenària i artísticament tan prestigiosa i rellevant" com el Teatre Mariïnski de Sant Petersburg pugui tornar aviat als escenaris de tot el món perquè significaria que la pau "ha tornat a Europa".