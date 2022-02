El Festival Castell de Peralada aposta per la dansa un any més per aixecar el teló d’una nova edició. La seva 36a edició començarà el 8 de juliol amb l’espectacular ballet Carmen Suite, amb música de Rodion Sxedrín sobre la versió de la famosa òpera de Georges Bizet i coreografia i llibret del mestre cubà Alberto Alonso, creat a petició de la gran ballarina russa Maia Plissétskaia. Un ballet passional, considerat joia del repertori d’una de les millors companyies de dansa del món. El mateix dia 8, la companyia oferirà també Le divertissement du roi, ballet poc representat a casa nostra, una fantasia neoclàssica sobre un tema barroc, amb música de Jean-Philippe Rameau i coreografia de Maksim Petrov que ens trasllada als inicis de l’art del ballet que es va desenvolupar al Louvre i a Versalles.

L’endemà, el 9 de juliol, el públic podrà gaudir de tres peces de dos dels coreògrafs del moment. Un triple bill amb Seven Sonatas d’Alexei Ratmansky, un emotiu ballet de cambra intemporal amb música de Scatlatti i Concerto DSCH del mateix coreògraf, amb la música del Segon concert per a piano de Xostakovitx, que comptarà amb la presència de Maria Khoreva, guanyadora de la primera edició del Carmen Mateu Young Artist European Award que atorga la Fundació Castell de Peralada. Completarà el programa A Flashback, d’Ilia Jivoy, un dels joves coreògrafs més aclamats internacionalment i de qui al mateix escenari de Peralada es va veure el seu aclamat ballet Les quatre estacions amb música de Max Richter. Jivoy, especialista en combinar a la perfecció la tècnica de la dansa clàssica i la contemporània en les seves creacions plenes d’emotivitat, torna al Festival amb aquesta nova creació amb música d’Arvo Pärt.

En una entrevista que el Festival Castell de Peralada ha pogut fer a Valery Gergiev durant la seva curta visita a Barcelona aquesta mateixa setmana a L’Auditori, el director i màxim responsable del Teatre Mariïnski s’ha mostrat feliç de tornar a visitar Peralada amb una proposta on destaca principalment per acostar al públic la nova generació de les noves estrelles del Mariïnski que assistiran. “L’arribada de joves estrelles com Maria Khoreva o Kimin Kim, així com d’altres, com ara Renata Shakirova, que també vindrà a Peralada, són les noves cares del Ballet del Mariïnski. Ells atrauen el públic en general però també els joves, i els segueixen des de l’escenari i també fora, a través de les xarxes socials.” Sobre la importància de la creació, Gergiev ha manifestat tenir cinc o sis joves coreògrafs molt potents, juntament amb Jivoy, que faran que en un futur no gaire llunyà tindran a disposició moltes peces modernes de nova creació al seu repertori, “Històricament, hem estat la meca del ballet, amb Petipa, Fokine, etcètera. I actualment, els ballarins i coreògrafs joves estan treballant dur, creiem molt en ells i no tinc cap dubte que tindran una carrera d’èxit dins i fora del Mariïnski, ja que nosaltres seguirem creant ballets i òperes noves”.

Per a Oriol Aguilà, “la visita del Ballet del Teatre Mariïnski és una gran oportunitat per veure una de les millors companyies del món amb dos programes excepcionals i poc programats a casa nostra, a la vegada que s’ha volgut guanyar passos en refermar els nivells artístics de la nostra programació precovid”.

El Ballet del Mariïnski s’afegeix a una programació que el passat mes de desembre ja va anunciar la participació de Joan Manuel Serrat al Festival el 16 de juliol. Les entrades es posen a la venda aquest divendres 4 de febrer, a partir de les 10h del matí, al web del Festival, festivalperalada.com.