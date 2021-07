El pianista britànic James Rhodes ha tancat aquest diumenge la primera edició del Festival Istiu de Castelló d'Empúries. Rhodes ha deixat anar tot el seu talent per interpretar peces Brahms i Beethoven en un concert d'hora i mitja que també ha estat una nova classe magistral de piano. Tot plegat, acompanyat de l'estil desenfadat amb el que el músic britànic interpreta els seus concerts i serveix també per difondre la música clàssica arreu. El director de l'Istiu, Martí Fontclara, explica que portar un artista com James Rhodes dona "força" a un festival que està convençut que es consolidarà. L'Istiu tanca aquesta primera edició amb el 70% de les entrades disponibles en els dotze concerts que s'han fet.

Puntualment i amb el seu clàssic estil desenfadat a les deu de la nit James Rhodes ha aparegut a l'escenari del pati del Palau Comtal de Castelló d'Empúries. Després de l'ovació inicial dels prop de 250 espectadors, el músic britànic ha repassat peces de Beethoven i Brahms, però com és habitual en ell, ha anat molt més enllà. Rhodes no és un músic clàssic, encara que interpreti música clàssica i, com sol fer, ha compartit coneixements entre el públic, fent evident la seva faceta divulgadora.

Després d'una hora i mitja de recital, Rhodes s'ha acomiadat de Castelló d'Empúries i de les comarques gironines. I és que l'artista no tornarà a la demarcació en tot l'estiu. El concert també ha servit per posar el punt i final a la primera edició del festival Istiu. Durant set dies, dotze artistes han passat pels diferents escenaris de Castelló d'Empúries, entre els quals Xarim Aresté, Marina Rossell, Clara Peya o Joan Miquel Oliver, a més de Rhodes. El director de l'Istiu, Martí Fontclara, es mostra "molt satisfet" de com ha funcionat la primera edició i explica que un dels objectius de tancar amb James Rhodes és "donar força al festival" de cara a l'any vinent. "Volem que tingui continuïtat i que se'l relacioni amb música de qualitat", ha remarcat.

De fet, el festival Istiu ha venut el 70% de les entrades que es van posar a la venda i en aguns concerts fins i tot s'han acabat. Un balanç que fa ser "molt optimista" Fontclara. "Creiem que aquest ha des ser un dels festivals importants i referent de la Costa Brava. Aquesta és la nostra intenció", assenyala el director. Fontclara ha ressaltat el fet de celebrar dotze concerts en set dies, un fet que ha suposat "un repte personal i logístic". Fontclara també ha destacat que el festival Istiu hagi atret gent de fora de la localitat i fins i tot de la comarca, malgrat que els concerts s'han fet en espais reduïts amb aforaments d'entre 300 i 400 persones. En concret, un 75% dels assistents als concerts eren de fora de Castelló d'Empúries, un dels objectius de l'Istiu. "Hem aconseguit estirar gent de més enllà i això era important per a nosaltres", ha conclòs.