«Sense fer grans obres, volem reordenar el poble de Navata»

Bibiana Vallmajó Cantenys (Navata, 1979) és mestra d’Educació Infantil i l’any passat va assolir l’alcaldia com a cap de llista de Som Navata. Vallmajó, reneboda del missioner Quim Vallmajó, també porta les àrees de Salut, Benestar Social, Ensenyament, Agricultura, Administració local i Urbanisme.

Som Navata, llista adscrita a ERC, va néixer, el 2023, del canvi de nom de Junts per Navata. L’agrupació, que també va rebre un canvi de logo, volia aconseguir, en les eleccions de l’any passat, el govern municipal en un moment d’impàs, després que l’alcalde durant 36 anys, Jaume Homs, s’hagués retirat.

Com va trobar el municipi després de 36 anys de govern de Jaume Homs?

Vaig trobar-lo ben organitzat, però la veritat és que, en l’últim any de mandat, ell va estar de baixa i havien quedat coses encallades. Llavors, hem mirat de posar-nos les piles i reordenar-ho tot.

Què va quedar pendent d’aquella etapa?

No és que quedés res pendent, sinó que hi havia coses deixades. La neteja del poble, per exemple, no era suficient, diferents equipaments municipals no acabaven de rutllar com volíem, etc. És veritat que va venir la covid i es va anar veient com una decadència.

L’etapa de la covid va deixar coses endarrerides?

Crec que no, res va quedar endarrerit.

Els Mossos d’Esquadra els han recomanat la instal·lació de càmeres de vigilància a les entrades de Navata?

Sí, ha estat la recomanació dels Mossos, ja que estan organitzant una xarxa de vigilància a escala comarcal on enllacen diferents carreteres per detectar amb més facilitats fraus i possibles intrusions a les cases.

Quines són les prioritats que tenen, vostès, per a aquest primer any de mandat?

Primer, posar-ho tot a lloc i aprendre’n molt de tot. També, hem donat importància a la participació ciutadana, generant espais on la gent pugui dir la seva. Per exemple, vam fer una trobada veïnal per explicar el tema de les càmeres de seguretat i que els ciutadans resolguessin dubtes i poguessin donar l’opinió en la consulta que es va fer després. També hem fet una altra trobada informativa sobre l’aigua i la sequera, on vam explicar als veïns la situació en què estem i així ajudar-los a ser més conscients de l’estat d’excepcionalitat en què ens trobem. Com també ens hem centrat en la transparència publicant cada mes el butlletí municipal on es recull informació d’interès i l’agenda d’activitats.

Què més s’han proposat de fer en els pròxims tres anys de mandat?

La nostra intenció no és fer grans obres, sinó que volem reordenar el poble perquè s’hi visqui bé. Cal potenciar la participació en les decisions, però, també, en el dia a dia del poble. Per això, des de l’Ajuntament, programem activitats per a tots els públics: culturals, esportives..., com són els balls de saló dels diumenges, les classes de ioga o de defensa personal, jornades esportives...

Bibiana Vallmajó, alcaldessa de Navata. / Marc Testart

Hi ha bona convivència amb el Torremirona?

Sí, la convivència és bona, i volem millorar la connexió i els vincles entre la gent de Torremirona i el nucli del poble.

Navata compta amb una cooperativa d’habitatge...

Sí, s’està engegant. Encara no s’han fet les obres dels habitatges, però, pel que m’han dit des de la mateixa cooperativa, han tingut molt bona rebuda i tots els habitatges ja els tenen emparaulats. A nosaltres, ens sembla una bona proposta, ja que és una manera sostenible de viure en comunitat.

Han fet el cens municipal d’amiant?

Sí, des de l’Ajuntament, s’ha fet el cens dels propis equipaments municipals i s’ha donat l’opció als veïns de comunicar si tenen amiant a casa a través d’un formulari.

Darrerament, s’ha tornat a parlar d’un macroparc solar que afecta Navata. Com ho porten?

Inicialment, hi havia cinc parcs solars projectats, però, per sort, se n’han desestimat quatre. El que queda encara no està resolt, l’expedient el té la Generalitat sobre la taula. Contra aquest projecte, l’anterior govern va presentar al·legacions i nosaltres hem continuat oposant-nos al parc i hem presentat un recurs d’alçada. El camp de plaques està projectat en una zona del municipi on suposa un gran impacte visual, a més d’estar situat sobre camps de conreu fèrtils.

Què li falta a Navata?

Hem reactivat el Consell d’Infants, on en formen part els alumnes de l’escola, i tenim ganes d’incloure, també, els adolescents del poble en aquest projecte, ja que ara no participen gaire. Aquest estiu estrenem «la brigada jove», que no és un casal, sinó un espai on els joves puguin ocupar l’estiu i alhora fer tasques per al poble. També hem iniciat una comissió de festes que ha tingut molt bona rebuda. Per l’any vinent, hem pensat posar en marxa uns pressupostos participatius on la gent pugui decidir en què destinar uns diners.