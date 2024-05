Els pescadors de l'Alt Empordà estudien en territori gallec l’impuls de l’aqüicultura

Durant tres dies, membres de l’associació Grup Acció Local Pesquer (GALP) Costa Brava han realitzat una prospecció a Galícia, visitant projectes d’aqüicultura i iniciatives liderades per confraries de la comarca, entre elles la de l’Escala, el Port de la Selva, Palamós, Cadaqués, entre altres i agents de l’economia blava.

La iniciativa forma part del projecte propi impulsat amb el suport del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i el Fons Europeu Marítim, de la Pesca i l’Aqüicultura (FEMPA). «Aquesta iniciativa ens dona l’oportunitat de compartir accions i valorar la seva possible rèplica, en el sector de la pesca i Economia Blava a la Costa Brava. Com a entitat reconeguda per la Generalitat de Catalunya, cada any podem repartir 500.000 euros d’ajuts a aquests municipis» ha explicat Mireia Esteve, gerent del GALP.

Segons Esteve, «enguany els projectes que tinguin a veure amb l’aqüicultura són estratègics per això volíem conèixer altres projectes a Galícia, on ells estan més avançats. L’emergència climàtica, sobirania alimentària i tots aquests canals que tenim per ser més autosuficients són molt positius per al territori» remarca.

Economia blava

Van ser tres dies de prospecció a Galícia, a finals d’abril, després que ells visitessin la Costa Brava el 4, 5 i 6 d’octubre passat, a on van conèixer projectes d’aqüicultura i iniciatives liderades per confraries i agents de l’economia blava.

Els pescadors de la Costa Brava han acudit a Galícia per a descobrir com es processen les algues en l’empresa HQ Seaweed. Van intercanviar coneixements amb els grups d’acció litoral del sector pesquer (Galp) de la ria de Vigo-A Guarda. Van visitar el Museu de la Navegació de Baiona, el Museu Anfaco i la confraria de Vilaboa. També van descobrir el projecte Algues de Baiona.

El GALP Costa Brava actualment és presidit per Jordi Fulcarà, patró major de la confraria de Llançà. En representació de l’Escala, la secretària de la confraria de l’Escala, Trini Agúndez exerceix de vicepresidenta i el patró major, Josep Lluís Sureda n’és el tresorer. També en forma part com a vocal, el regidor Martí Guinart que representa l’administració de l’Escala.

Entre les prioritats del GALP, cal comptar-hi la creació de llocs de treball del sector pesquer, donar valor afegit als productes de la pesca i l’aqüicultura, diversificar l’activitat pesquera, fomentar l’economia blava, la protecció del medi ambient, així com recuperar i protegit el patrimoni cultural o impulsar nous models de participació i governança.

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, mitjançant la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible, ha aprovat gairebé 1 milió d’euros en ajudes a 54 iniciatives de desenvolupament local participatiu seleccionades pels Grups d’Acció Local Pesquers (GALP), que mobilitzaran una inversió al territori d’1,5 milions d’euros.

Una part d’aquestes ajudes es destinaran als pobles de l’Escala, Llançà, Roses, el Port de la Selva, Sant Pere Pescador i Viladamat. Ho va anunciar el director general de Política Marítima i Pesca Sostenible, Sergi Tudela, en la jornada que ha tingut lloc avui al Catalonia Hub de la Fira Seafood ExpoGlobal 2023, sobre els Grups d’Acció Local Pesquers (GALP).