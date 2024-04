La Jonquera farà visitable un búnquer de la II Guerra Mundial fins ara cobert de vegetació i de difícil accés

L'Ajuntament de la Jonquera ha signat un conveni per a l’ús cultural d’un búnquer de la Segona Guerra Mundial que actualment es troba cobert de vegetació i és de difícil accés. Es tracta de l'M8 que, juntament amb la trinxera número 1, ha estat cedit al municipi per la veïna de Manlleu Ramona Claparols, propietària del terreny on se situa. "Gràcies a l'acord, ara es podran retirar les pedres que tapen l'accés i fer-lo visitable", explica la regidora de Turisme, Lluïsa Macias.

El búnquer M8, declarat Bé cultural d'interès local el 2019, va ser construït entre els anys 1943 i 1945 per l’Exèrcit Espanyol en el marc de la Segona Guerra Mundial. Ara, gràcies a l'acord, s'afegirà a la Ruta dels Búnquers, una oferta cultural que mostra aquests monuments patrimonials jonquerencs que durant anys han restat amagats sota vegetació.

Lluïsa Macias i Ramona Claparols, durant la signatura del conveni. / Ajuntament de la Jonquera

Amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament espera protegir i donar a conèixer aquest patrimoni. Amb anterioritat ja s'han signat altres convenis amb alguns propietaris, que s'han recuperat i es poden visitar. Altres s’han visitat puntualment i es negocia la possibilitat de convenis. La regidora Lluïsa Macias destaca la importància de la preservació de la memòria històrica. "És un deure recordar i honrar els esdeveniments que han marcat el nostre passat, i per això hem treballat durant mesos per aconseguir la cessió cultural d’aquests espais", remarca.

En aquest sentit, el conveni de cessió del búnquer M8 es va formalitzar fa el passat 8 d'abril, quan la regidora Lluïsa Macias, juntament amb l’historiador conservador del Museu Memorial de l’Exili (MUME), Miquel Serrano, es van desplaçar fins a Manlleu, a Osona, per signar l'acord amb la veïna manlleuenca Ramona Claparols. Una trobada que va ser la culminació d'un llarg i "complicat" procés, segons Macias. "És un procediment lent perquè s'han de tenir tots els documents correctes. A vegades falten dades i això fa que s'allarguin els tràmits", comenta la regidora. Els representants jonquerencs van agrair el gest a Ramona Claparols amb uns obsequis relacionats amb la vila i el MUME, "com a mostra de reconeixement per la seva contribució a la preservació del patrimoni històric del territori".

El búnquer M8 va ser construït entre els anys 1943 i 1945. / MUME

La cessió de dos búnquers més

Actualment, l'Ajuntament de la Jonquera treballa per formalitzar la cessió de dos búnquers més. "Un d'ells està situat a la franja de seguretat de l'AP-7, i es necessita el vistiplau de Direcció General de Carreteres per poder condicionar-lo", explica Macias. L'altre es troba a prop de l'M8, i en aquest cas, per poder signar el conveni "manca un número registral que ens han de proporcionar des del Registre de la Propietat", diu la regidora de Turisme.

Els búnquers de la Jonquera estan situats a l'anomenada "Línia P" dels Pirineus (Organització Defensiva dels Pirineus) i van ser dissenyats per aturar els atacs dels enemics per la frontera amb França i protegir la "Nueva España" dels nazis. Es van arribar a construir uns 2.000 búnquers a la comarca. En el cas de la Jonquera, "en total, sabem que es van fer més d’una trentena de búnquers en dues fases diferents, una l’any 1943 i l’altra entre el 1945 i el 1955", conclou Macias.