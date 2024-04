Els actors polítics del 12-M a l’Alt Emporda: retorns a primera línia i cares conegudes

En el compte enrere per les eleccions del 12 de maig a Catalunya, les llistes electorals comencen a agafar forma. Així doncs, quins són els actors principals del 12-M a l’Alt Empordà? El retorn a la primera línia política de dos exalcaldes que, en el seu moment, van deixar el càrrec per voluntat pròpia (Víctor Puga) o van optar per no tornar-se a presentar (Sònia Martínez); i la repetició de l’única diputada altempordanesa en el parlament que va acabar de la darrera legislatura (Anna Torrentà) són les notes comarcals més destacades en les llistes dels principals partits de cara a les eleccions del 12-M.

Víctor Puga, número 2 del PSC; Anna Torrentà, número 3 d’ERC; Sònia Martínez, número 4 de Junts, i Daniel Ruiz, número 2 del PP són els quatre polítics de l’Alt Empordà amb més opcions d’entrar al pròxim parlament com a diputats.

El PSC és la llista amb més presència a la comarca amb la regidora de Figueres, Núria Navarro; la de Roses, Ester Navas, i l’alcalde de Portbou, Gael Rodríguez. Per part d’ERC, Maria Isabel Cortada, exalcaldessa de Palau-saverdera, també forma part de la llista, mentre que l’exregidor de Figueres, Héctor Amelló, lidera Ciutadans en una cita electoral on les enquestes els deixen fora del Parlament.

Ara fa quatre anys, l’únic candidat altempordanès que va aconseguir directament l’acta de diputat va ser l’exalcalde de Borrassà, Ferran Roquer, però no va acabar la legislatura perquè es va incorporar a la Sindicatura de Comptes.