Puigdemont escull Sònia Martínez deixant Bernils i Mindan de suplents a les llistes de Junts

A Junts per Catalunya, les càbales, equilibris comarcals i lluites internes s'acaben quan Carles Puigdemont entra en escena per acabar decidint qui va a les llistes electorals. A l'Alt Empordà, el lloc com a "representant" de la comarca semblava estar entre el veterà regidor figuerenc, Josep Maria Bernils, proposat públicament per l'alcalde de Figueres Jordi Masquef, i l'exalcaldessa de Roses, Montse Mindan, que forma part del Consell Nacional de Junts i s'havia mogut amb fermesa per anar a les llistes. A l'hora de la veritat, però, Puigdemont ha acabat escollint Sònia Martínez. L'exalcaldessa de la Jonquera i expresidenta del Consell Comarcal anirà de número 4 en una llista on Bernils i Mindan ocuparan llocs testimonials com a tercer i segon suplent respectivament. Com és habitual en Puigdemont, la llista que encapçala el diputat garrotxí Salvador Vergés té un fort component d'independents amb Carme Renedo i Isaac Padrós de números 2 i 3, just per davant de Sònia Martínez.

Alcaldessa de la Jonquera durant dotze anys (2011-2023), Sònia Martínez semblava que havia fet un pas enrere en el món de la política quan, el passat mes de maig, no es va presentar a les eleccions municipals al municipi fronterer.

La configuració de la llista de Junts acaba d'aclarir el panorama electoral a l'Alt Empordà de cara al 12-M amb Víctor Puga (número 2 del PSC), Anna Torrentà (3 d'ERC), Sònia Martínez (4 de Junts) i Daniel Ruiz (2 del PP) com a principals protagonistes.

