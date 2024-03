«Aniré als llocs on pugui ser útil, per a ajudar a la ciutadania»

Parlem amb Anna Torrentà el mateix dia que el president de la Generalitat, Pere Aragonès (ERC), signava el decret de dissolució del Parlament de Catalunya.

Se li ha fet curta aquesta legislatura, la primera en què ocupa un escó?

Se m’ha fet intensa, per sobre de tot. Ha estat una experiència impressionant, recomanable per a tothom, ja que, des d’allà, veus la política d’una altra manera. Segur que, si tots la visquéssim, no tindríem aquest concepte de rebuig a la política, com una cosa allunyada de la gent. De fet, em defineixo com una diputada molt planera.

Quins episodis destacaria d’aquesta experiència?

Ha estat una etapa d’aprenentatge constant en tots els nivells per a intentar ajudar la gent. Allò és un altre nivell de fer política. Però m’ha tocat estar en el monogràfic d’Acció Climàtica, que ha estat molt gros.

El final de la legislatura ha vingut marcat pel debat dels pressupostos per aquest any. S’ho veia a venir?

No. Més que res, perquè el meu grup parlamentari, ERC, som facilitadors de política.

Dissolt el Parlament, a partir d’ara, vol continuar combinant l’alcaldia d’Ordis amb la política catalana?

Aniré allà on em demanin que vagi. Aniré als llocs on pugui ser útil. No vull escalfar la cadira si no és per ajudar la ciutadania. Per exemple, estem fent un bon grup de treball amb la Catalunya Nord fent molt bons projectes transfronterers. També estic intentant fer-me forta en els micropobles, en la presa de decisions polítiques, ja que se’ns té molt en compte, als pobles petits. Si la meva tasca supramunicipal ha de ser per ajudar la comarca i la pagesia, m’agradaria continuar en aquesta línia.

Com a representant dels micropobles al Parlament, tenien problemes a l’hora d’organitzar-se o han avançat?

Els pobles petits estan molt ben representats, però sense poder aprovar els pressupostos s’han quedat sense una bona eina per aconseguir el reequilibri territorial. Crec que, ara mateix, els micropobles estan cohesionats.

Pot compatibilitzar bé aquesta tasca parlamentària amb la d’alcaldessa?

Quan t’agrada el que fas, crec que treus temps d’allà on pots. Crec que és veritat que he intentat treure temps d’on he pogut perquè no es noti. També és veritat que som set regidors a l’Ajuntament d’Ordis i que no tota la feina recau sobre mi. Tinc la sort de dir que en aquesta tasca municipal no estic sola.

La presència a Barcelona li ha fet redefinir la seva tasca municipal?

Sí, he hagut de confirmar la meva presència a l’ajuntament depenent de si tenia plens o comissions al Parlament. Llavors, sí que, això, ho hem hagut de flexibilitzar una mica. Amb els tècnics, a vegades, no hem pogut coincidir tant, quedant relegats a les reunions telemàtiques.

Quines són les virtuts que té Ordis?

El destacaria d’altres pobles pel seu alt nivell cultural. Hi ha un cultiu d’associacionisme i de voler participar en les activitats, la qual cosa fa que en qualsevol activitat que fem vindrà molta gent a veure-la i tindrà molta acceptació. És una gent que es desviu molt pel poble i intenta col·laborar en el que pugui. I fa que siguem com una gran família, la qual cosa és d’agrair.

Estem lluitant, també, per l’ampliació de l’escola i treure els barracons d’una vegada per totes, perquè porten presents aquí vint o vint-i-cinc anys.

On destinen més les forces en aquest mandat?

En aquests nou anys, sent present a l’Ajuntament, ja que hem anat invertint en les coses que feien més falta. Ara tenim un projecte engrescador, que és la casa que hem comprat, Can Pere Calçat, que serà un espai per al poble, amb un espai Deulofeu, per a les associacions i per al retrobament del poble. Estem lluitant, també, per l’ampliació de l’escola i treure els barracons d’una vegada per totes, perquè porten presents aquí vint o vint-i-cinc anys. L’escola és el nostre orgull i hi dediquem molts esforços. Ara, però, es manté estable. Volem, també, dotar d’habitatge el poble per intentar fer-lo créixer.

Què és el que li cal més a Ordis?

És un poble que ha anat avançant en el tema de les renovables. Per tant, ara entrarem per crear una unitat energètica local.