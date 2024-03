Dotze municipis de l'Alt Empordà passaran de la fase 1 d'emergència per sequera a la fase 2, el què suposarà un augment de les restriccions. El canvi s'ha acordat aquest dijous a la reunió de la Comissió Interdepartamental de la Sequera del govern, on s'ha posat en evidència que la situació de sequera actual, tot i les pluges dels darrers dies, continua sent "crítica" i que calen noves mesures per afrontar la crisi hídrica. L'entrada al nou escenari d'emergència es farà efectiva la setmana vinent, quan es publiqui la resolució al Diari Oficial de la Generalitat.

Els 12 municipis de l'Alt Empordà que entraran a la fase d'emergència 2 són els que depenen de l'embassament de Darnius-Boadella, que es troba a l'11,30% de la seva capacitat, amb 6,90 hectòmetres cúbics. Es tracta de:

Figueres

Roses

Cadaqués

Castelló d'Empúries

Cabanes

Far d'Empordà

Fortià

Llers

Riumors

Santa Llogaia d'Àlguema

Vila-sacra

Vilamalla

Què suposa passar de la fase 1 a la 2?

El pas de la fase 1 a la fase 2 d'emergència suposarà un augment considerable de les restriccions. Un dels canvis més destacats és que els litres per persona i dia disponibles es redueixen de 200 a 180 (incloses les activitats econòmiques i comercials). Al mateix temps, es prohibeix l'ús d'aigua pel reg de zones verdes i jardins, tant públics com privats. Excepcionalment, es permet el reg per la supervivència d'arbrat i jardins botànics públics si es fa amb aigües regenerades o amb aigües freàtiques.

En l'àmbit esportiu, el reg de camps de gespa (o altres superfícies que requereixen reg) per a la pràctica de l'esport federat, es podrà dur a terme només amb aigua regenerada o freàtica. A més, s'hauran de tancar les dutxes dels vestuaris. També queda prohibit l'ús dels ruixadors de les platges.

Alhora, es prohibeix l’ompliment total o parcial de piscines, amb algunes excepcions. Per exemple, es pot afegir aigua a les piscines cobertes i descobertes d'esports federats, si és necessari.

També queda prohibit l'ús de l'aigua per a usos recreatius o ornamentals, com ara fonts, llacs, jocs d'aigua, pistes de gel, etc. Podeu consultar totes les mesures aquí.

Cal destacar que en el supòsit que les reserves de l'embassament de Darnius Boadella caiguessin per sota dels 4 hectòmetres cúbics, el Pla Especial de Sequera (PES) preveu una tercera fase d'emergència encara més estricta.

L'aqüífer del Fluvià-Muga continua en la fase 1

A l'Alt Empordà continuen en la fase d'emergència 1 els 22 municipis de l'aqüífer del Fluvià-Muga: Agullana, l’Armentera, Capmany, Espolla, Garriguella, la Jonquera, Masarac, Mollet de Peralada, Palau-saverdera, Pau, Pedret i Marzà, Peralada, Sant Climent Sescebes, Sant Miquel de Fluvià, Sant Mori, Sant Pere Pescador, Torroella de Fluvià, Ventalló, Vilabertran, Viladamat, Vilajuïga i Vilamacolum.

Mesures a la comarca

Cal recordar que, com a mesures d’emergència, a l'Alt Empordà està prevista la construcció de nous pous per "alimentar" les tres xarxes que depenen de l’aqüífer del Fluvià Muga. A la vegada, es vol aportar l’aigua tractada a la depuradora de Figueres fins a la Muga a Pont de Molins, tal com va anunciar aquest dimecres l'Ajuntament de la capital altempordanesa.

Val a dir que la comissió interdepartamental de sequera del Govern d'aquest dijous ha autoritzat l’ús d’aigua procedent de dessalinitzadores privades sempre que serveixin per mantenir la viabilitat econòmica d’empreses privades i llocs de treball, sobretot en sectors com el turisme, la indústria o l’agricultura i la ramaderia. D'aquesta manera, els sectors econòmics o empreses que necessitin consumir més aigua de la permesa per la fase d’emergència 1 del pla de sequera, hauran de justificar-ne la necessitat i demanar permís a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).