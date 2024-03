Després de setmanes de mobilitzacions del sector agrari i ramader, el Govern ha acordat aquest dijous flexibilitzar algunes de les restriccions del Pla Especial de Sequera (PES). "Es tracta d'una flexibilització quirúrgica que permet donar resposta a les demandes de la pagesia en temps immediat", ha defensat la portaveu del Govern, Patricia Plaja.

Pel que fa a la ramaderia, l'executiu ha acordat retirar l'obligació de reduir un 50% l'ús d'aigua en aquelles explotacions on l'activitat es basa en femelles reproductores (porcí, boví, oví i cabrum de llet i carn, i aviram incloses les ponedores, conills). En el cas de les explotacions d'engreix, s'haurà de reduir el consum d'aigua en un 50%, o bé el percentatge que se'ls aprovi en el pla d'estalvi, a través de les mesures que el ramader cregui oportunes implementar.

En la mateixa línia, per tal de complir la limitació d'aigua, el Govern permetrà que l'explotació ramadera quedi buida de caps de bestiar durant el període de temps per a complir aquest estalvi, però que després es pugui emplenar el 100% de l'explotació.

Conreus llenyosos

Pel que fa a l'agricultura, la reducció del 80% en ús de l'aigua no serà obligatòria en aquelles explotacions on l'activitat es basa en conreus llenyosos o permanents i, per tant, el percentatge de reducció serà el que permeti garantir la supervivència d'aquests.

De manera complementària, també ha dissenyat un pla de xoc per garantir la viabilitat de les explotacions ramaderes sense accés a l'aigua. Segons ha explicat l'executiu, s'activarà un telèfon que estarà disponible les 24 hores del dia i els 7 de la setmana en què els ramaders podran trucar per gestionar la seva demanda. A partir d'aquí s'activarà el protocol i s'informarà dels punts de càrrega d'aigua potable més propers. El cost de l'aigua serà gratuït i el ramader només haurà de fer-se càrrec del transport, sigui a través de mitjans propis o bé a través de la contractació d'alguna empresa de cisternes.