L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, defensa que la ciutat ha fet els "deures" i que, tot i l'entrada a la fase 2 d'emergència, es troben per sota dels 180 litres fixats, es gasten 178 litres per persona i dia. Malgrat això, admet que cal continuar fent "pedagogia" i remarca que estan treballant en fonts alternatives com ara pous per abastir-se d'aigua més enllà del pantà de Darnius-Boadella. "Si no plogués en el que queda d'any, hi haurà un dia que es quedarà a 0", ha dit. En relació a la temporada turística, Masquef ha dit que la defensaran però admet que l'aigua és un "bé escàs", que "tothom haurà d'assumir una part" i que hi haurà d'haver un "repartiment equitatiu". "Cap en pot sortit beneficiat per damunt d'un altre", ha dit.