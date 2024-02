L'Ajuntament de Figueres ha engegat una nova campanya contra l'incivisme centrada en els abocaments de residus amb multes que poden anar dels 80 per orinar a la via pública als 2.000 euros en funció de la gravetat de la infracció. La iniciativa comptarà amb la participació d'agents de la Guàrdia Urbana de paisà i inspectors mediambientals, que investigaran l'origen de les bosses d'escombraries llençades fora dels contenidors. Durant deu dies, es farà una campanya informativa i a partir d'aleshores es començarà a sancionar. "És una xacra que afecta la nostra ciutat. Hi hem de posa fre perquè altera la normal convivència i comporta un increment de la factura pels figuerencs. L'incivisme l'acabem pagant tots", afirma l'alcalde, Jordi Masquef.

Figueres vol combatre l'incivisme des de diferents fronts. Al gener, va posar en marxa una campanya contra els patinets elèctrics que circulen per la vorera, contra direcció o amb excés de velocitat. Es van distribuir 500 fulletons informatius i es van començar a imposa sancions. En només tres setmanes, es van posar 120 multes d'entre 80 i 1.000 euros.

Aquest febrer, s'hi va sumar una nova campanya, aquesta contra els excrements i les orines dels gossos al carrer. Els incompliments de l'ordenança que regula les sancions poden anar dels 751 als 1.500 euros.

Ara, l'Ajuntament n'engega una contra els abocaments de residus fora de contenidors, el llançament de bosses de deixalles a les papereres, no disposar-ho al contenidor que toca, escampar brossa, orinar, escopir, abocar runa i andròmines o deixar llaunes al carrer són alguns dels supòsits on el consistori vol centrar els esforços.

Per fer-ho, implicarà diversos departaments: des de Serveis Urbans a Guàrdia Urbana. Per això, comptarà amb agents de paisà i inspectors mediambientals que intentaran enxampar els infractors 'in fraganti'. En el cas de les escombraries, també podran obrir les bosses per intentar identificar-ne l'autoria.

La campanya informativa durarà 10 dies —a comptar a partir de demà— i després es començarà a multar. Com s'ha dit, les sancions poden anar des dels 80 euros per orinar a la via pública fins als 150 en cas de reincidències als 2.000 en casos més flagrants.

"Hem de posar-hi fre"

Tant Masquef com la regidora de Serveis Urbans, Carme Martínez, insisteixen que aquesta és una problemàtica que afecta des de fa temps la ciutat i que el servei de neteja viària costa anualment uns 3,8 milions d'euros. Malgrat que quantificar quina part d'aquesta despesa es pot atribuir a l'incivisme, Masquef diu que "encareix la factura a tothom" i que cal actuar-hi. "Hem de posar-hi fre", insisteix l'alcalde.