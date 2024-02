Figueres multarà els propietaris dels gossos que no recullin els excrements de la via pública. L’Ajuntament vol «corregir les actituds incíviques» que pateixen especialment els parcs les places i els jardins de la capital de l’Alt Empordà. Per això, es començarà a multar tots aquells que no recullin els excrements de gos, quan el passegin pels carrers de la localitat. Les multes, segons indica el consistori, aniran dels 750 als 1.500 euros.

La campanya, que porta per nom «El meu gos, la meva responsabilitat», tindrà dues fases. La primera començarà aquest dimarts i s'allargarà una setmana. Durant aquest temps es farà sensibilització per conscienciar als propietaris de les obligacions que recull l'ordenança municipal que regula la tinença, el benestar i la protecció dels animals, com ara l'obligatorietat de portar el gos lligat, recollir els excrements i dipositar aigua a les miccions dels animals, portar els gossos de raça perillosa amb morrió i disposar de la llicència per a la tinença de gos potencialment perillós. A partir de dimarts que ve, s'iniciarà una campanya intensiva de controls amb agents de paisà i es començaran a interposar sancions. Els controls es faran en espais conflictius pel que fa a queixes i incidents per portar el gos deslligat i espais que habitualment es reben queixes de propietaris de gossos que no recullen els excrements. L'Ajuntament recorda també l'obligatorietat de censar els gossos i que aquest tràmit és totalment gratuït.