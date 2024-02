L’Ajuntament de Figueres ja ha sancionat més de 120 conductors de patinet elèctric que incompleixen l'ordenança que es va començar a aplicar fa tres setmanes. La majoria de les multes han estat per conduir per les voreres o perquè circulaven amb més gent de la permesa sobre el patinet. A banda, també hi ha bona part de les sancions que es deuen a fer ús del telèfon mòbil mentre estan al volant del patinet. Des de l’Ajuntament de Figueres avisen que seguiran "denunciant aquestes conductes inapropiades", així com combatre les conductes incíviques. En aquest cas, s'ha iniciat una campanya contra aquelles persones que no recullen els excrements del seu gos. A banda, està previst que en breu comenci la campanya contra qui no fa un bon ús de la gestió de residus.