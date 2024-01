La Guàrdia Urbana de Figueres ha interposat 21 denúncies a conductors de patinet elèctric durant la primera setmana de controls. La gran majoria de les sancions han estat per circular per la vorera i pel centre de la ciutat. En total, la policia de la capital de l’Alt Empordà ha fet una dotzena de controls durant aquesta primera setmana, després que del 12 al 19 de gener es repartissin mig miler de fulletons informatius per tal de fer saber als conductors de patinets de l'entrada en vigor dels controls i les sancions. A banda d'anar per la vorera, circular amb més passatgers del compte ha estat l’altra sanció més habitual. En aquest cas se n'han interposat quatre.