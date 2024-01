L'Ajuntament de Figueres ha començat a sancionar a partir d'aquest divendres 19 de gener els conductors de patinet elèctric que cometin imprudències. Des de l'Ajuntament assenyalen que "l'objectiu és que durant la campanya informativa tots els usuaris sàpiguen quina és la normativa i l'apliquin quan estiguin al volant d'un vehicle de mobilitat personal (VMP)".

Quines sancions s'aplicaran?

Les sancions es mouen dels 80 euros les més lleus com circular sense llums de nit o anar dues persones al mateix patinet a les més greus com conduir sota els efectes de l'alcohol o drogues, que s'enfilen als 1.000 euros. Circular per les voreres o vies travesseres, fer ús del mòbil, circular amb auriculars o no fer cas del semàfor suposaran 200 euros de sanció, mentre que anar en direcció contrària suposarà 500 euros.

Les sancions per cometre aquestes infraccions són les següents:

Circular per voreres i zones de vianants: 200 euros

Circular per vies travesseres: 200 euros

Conduir sota els efectes de l'alcohol: 500/1.000 euros

Conduir sota els efectes de les drogues: 1.000 euros

Utilitzar el Telèfon Mòbil mentre se circula: 200 euros

Circular dues persones en un VMP: 80 euros

Utilitzar els auriculars: 200 euros

Circulació nocturna sense llums: 80 euros

Circular en direcció prohibida: 500 euros

Saltar-se els semàfors: 200 euros

Totes aquestes són les principals imprudències que es fan amb el patinet a la ciutat, segons dades de l'Ajuntament.